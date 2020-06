In der Jahnstraße in Schwelm stehen Bauarbeiten an.

Baustelle Baustelle in Schwelm für sicheren Schulweg in Jahnstraße

Schwelm. In der Jahnstraße in Schwelm wird der Bürgersteig neugemacht. Das bedeutet Sperrungen und Einschränkungen.

Die Technischen Betriebe Schwelm informieren über die anstehende Gehwegsanierung in der Jahnstraße.

Wie bereits im März angekündigt, soll der Gehweg in der Jahnstraße ausgebaut und damit für die Schulkinder der katholischen Grundschule St. Marien sicherer gemacht werden. Die Bauarbeiten werden am kommenden Montag, 22. Juni, beginnen und sollen bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sein. Um die Anschlussleitungen für die neuen Straßeneinläufe einbauen zu können, muss die Jahnstraße ab der Einmündung Körner Straße für eine Woche voll gesperrt werden.

Keine Wendemöglichkeit

Die Zufahrt zur Jahnstraße wird für die Anliegerinnen und Anlieger über die Straße Am Steinbruch ermöglicht. Aufgrund der beengten Verhältnisse besteht dort keine Wendemöglichkeit. Die Eltern der Schulkinder werden gebeten, dies in der kommenden Woche zu berücksichtigen und den Baustellenbereich möglichst nicht mit dem Auto anzufahren. Ab dem 1. Juli werden eine halbseitige Sperrung und eine Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Am Steinbruch bis zum Ende der Bauarbeiten eingerichtet.

Die Bauarbeiten führt die Firma Wilhelm Groß GmbH & Co KG aus Wuppertal durch. Die Ansprechpartner für Rückfragen der Anliegerinnen und Anlieger sind Herr Hirschberg von der Firma Groß, erreichbar unter 0202/640055, und seitens der Technischen Betriebe Schwelm Herr Migchielsen, erreichbar unter der Rufnummer 02336/8047-43.

Bei Problemen ansprechen

Bei Baumaßnahmen in dieser Größenordnung lassen sich Schmutz, Lärm und auch Behinderungen des Straßen- und Fußgängerverkehrs leider nicht vermeiden. Alle am Bau Beteiligten tragen ihren Teil dazu bei, um diese Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Karsten Migchielsen: „Bitte sprechen Sie uns im Bedarfsfall an. Die Firma Groß und die Technischen Betriebe Schwelm stehen Ihnen gerne für Ihre Anliegen zur Verfügung“.

Straßenbaubeiträge werden für die Sanierungsarbeiten dieses Gehwegs nicht erhoben.