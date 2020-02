Barrierefrei wohnen im EN-Kreis: Ein Betroffener berichtet

„Willkommen“ steht auf dem weißen Herz, dass an der Eingangstür von Thomas Weidenbach hängt. Ein großer Mann mit kurzem Haar und leicht ergrauten Bart öffnet mit einem Lächeln die Tür. Die Arme fest auf seinem Rollator gestützt, geht er langsam zurück in die Küche. Klein ist sie. Auf der Ablage liegen eine paar Äpfel und Tomaten. Kochen aber kann der 49-Jährige nicht mehr. „Ich habe es versucht, aber es geht einfach nicht mehr“, sagt er mit glasigen Augen.

Seit einigen Jahren leidet er an einer Ataxie – einer Störung des Bewegungsapparates. Das Gehen fällt ihm schwer – mehr als zehn Meter werden für den 49-Jährigen schnell zur Qual. Zudem hat er eine Herzinsuffizienz. Mit seinem Rollator bahnt er sich einen Weg zum Fenster. Dort setzt er sich auf den Stuhl. „Hier sitze ich am liebsten. Denn hier habe ich alles – Musik, etwas zum Lesen und warmen Kaffee.“ Ab und zu gibt ihm der Postbote seine Briefe durch das Fenster.

Die Anfänge

Thomas Weidenbach war nicht immer auf den Rollator angewiesen. Noch vor einigen Jahren hat er in einem Baumarkt im Sanitärbereich gearbeitet. „Ich liebe den Kontakt mit Menschen“, sagt er. Gelernt habe er aber Kfz-Mechaniker. Arbeiten, so sagt er, sei sein Leben gewesen. Umso schlimmer der Tag, an dem er erfuhr, dass er aufgrund der Ataxie nie wieder zur Arbeit gehen kann. „Das war 2017. Es war mein letzter Tag in der Reha. Ich fiel in ein tiefes Loch. Plötzlich war alles weg. Was sollte ich noch hier?“

Am darauffolgenden Montag suchte er Hilfe bei einer Psychologin. „Es hat lange gedauert, bis ich akzeptiert habe, dass ich nun Hilfe im Alltag benötige. Dass ich eben nicht mehr alles selbst machen kann. Dass ich plötzlich zum Hinsetzen verdonnert bin.“ Doch er habe auch lernen müssen, dass falscher Ehrgeiz nicht gut für ihn ist. Heute ist Thomas Weidenbach dankbar für die Hilfe die er unter anderem vom Pflege- und Haushaltsdienst erfährt. Aber er hatte auch schlechte Erfahrungen machen müssen. „Es macht mich wütend, wenn ich merkehttps://www.waz.de/staedte/herdecke-wetter/barrierefreiheit-im-en-kreis-geht-nur-schleppend-voran-id228196417.html, dass es einigen nur um das Geld geht und nicht um uns Menschen.“

Die Hilfe

Vor Kurzem hat sich der Gevelsberger auch an die Wohnberatung der FAN (Freie Alten- und Nachbarschaftshilfe) gewendet. Im Bad benötigt er dringend Haltegriffe. Ansonsten lebt er gerne in seiner Wohnung. „Wenn nur die blöden Treppen nicht wären“, sagt er und zeigt auf den Hauseingang. „Jetzt komme ich noch mit Mühe hoch. Es dauert halt ein wenig länger“, sagt er mit einem Lächeln. „Ich habe ja Zeit.“

Herdecke Wetter Frühzeitig an die Zukunft denken ist sinnvoll Damit Menschen so lange wie möglich selbstbestimmt in ihren eigenen vier Wänden wohnen bleiben können, gibt es auch im EN-Kreis Wohnberatungsstellen – die des FTB (Forschungsinstitut Technologie und Behinderung) und der FAN (Freie Alten- und Nachbarschaftshilfe). In einigen Fällen sind Umbaumaßnahmen notwendig, daher umfasst das kostenlose Angebot auch Beratungen in Sachen Finanzierungsmöglichkeiten und die Unterstützung im Umgang unter anderem mit Handwerkern, Vermietern und Kassen. Silke Patock arbeitet bei der FAN und ist zuständig für die Städte Ennepetal, Gevelsberg, Schwelm und Breckerfeld. Dabei melden sich meist die Betroffenen selbst bei ihr. Aber auch Angehörige melden sich – meist in Krisensituationen. „Um eine Krisensituation handelt es sich, wenn ein Ratsuchender beispielsweise nach einem Schlaganfall eine Halbseitenlähmung erlitten hat und die eigene Wohnung rollstuhlgerecht angepasst werden muss“, sagt Patock. „In der Regel rufen die meisten Menschen erst an, wenn das Problem aktuell ist.“ Sich frühzeitig Rat holen Dabei sei es sinnvoll, sich rechtzeitig darüber Gedanken zu machen, ob man auch bei einsetzender Hilfs- oder Pflegebedürftigkeit noch problemlos in den eigenen vier Wänden wohnen kann. „Mit steigendem Alter sollte das eigene Zuhause einmal kritisch bewertet werden. Oftmals sind die baulichen Gegebenheiten sehr schlecht. Zu viele Treppen, zu kleine Badezimmer, zu schmale Türdurchgänge oder weitere Barrieren“, sagt Silke Patock. Dabei kann bereits das Reduzieren von Möbeln helfen, mehr Platz zu schaffen. Und auch im Bereich Badezimmer lauern gerade für ältere Menschen einige Barrieren. „Bei mir rufen viele Menschen an, die Probleme im sanitären Bereich haben. Einige kommen nicht mehr in die Badewanne oder aber der Duscheinstieg ist zu hoch oder die Toilette zu niedrig.“ Die Beraterin schaut sich diese Probleme bei ihren Hausbesuchen genauer an. „Einen Hilfe- und Unterstützungsbedarf zuzugeben, in dem es um sehr persönliche und sensible Themen, beziehungsweise Lebensbereiche geht, und überhaupt auch den Zutritt in die Wohnräume zu gewähren, fällt den Ratsuchenden oft nicht leicht. Eine vertrauliche Beratungsarbeit ist sehrwichtig, damit Hilfen und Empfehlungen auch angenommen werden.“ Ein Problem kann sie nicht lösen: „Wir haben zuwenig bezahlbare, barrierefreie Wohnungen!“ Die Wohnberatungsstelle des FTB ist erreichbar unter oder unter wohnberatung@ftb-esv.de. Die FAN-Wohnberatungsstelle erreichen Interessenten unter und unter wohnberatung@fan-pflegedienst.de.

Bis zu dreißig Minuten benötigt er im Schnitt für die Stufen, wenn er im Keller Wäsche waschen möchte. Beim Aufhängen hilft ihm eine Bekannte aus dem Haus. „Das ist das Schöne hier. Sei es die Menschen hier im Haus oder aber die Nachbarn – man ist für einander da.“ Ohne Unterstützung – so sagt er, könne er nicht mehr in der Wohnung leben. „Das wäre schrecklich für mich. So lange es nur geht, möchte ich hier bleiben. Ich möchte mich mit meinen Freunden und Nachbarn unterhalten. Ich möchte nicht abgeschnitten sein von allem.“

Dennoch habe er sich bereits Adressen von Einrichtungen für Menschen mit Behinderung angeschaut. „Ich war auch einmal unten am Hagebölling. Da saßen nur ältere Menschen. Was soll ich mit meinen 49-Jahren schon dort? Ich möchte weder jetzt schon in einer Einrichtung leben, noch in meiner Wohnung die Zeit absitzen.“ Der Gevelsberger liebt es, mit seinem Elektro-Scooter durch die frische Luft zu fahren – sei es nur, um in der Stadt einen Kaffee zu trinken. Er schaut aus dem Fenster. „Ich könnte hier gar nicht weg. Hier kenne ich die Menschen und weiß wie die ticken. Fast mein ganzes Leben lang habe ich in Gevelsberg gewohnt.“

Die Zukunft

Er weiß, dass er nicht ewig in der Wohnung so weiter leben kann, wie bislang. Irgendwann werden Umbaumaßnahmen oder ein Umzug nötig. „Ich weiß, dass meine Krankheit nicht besser wird. Irgendwann werde ich einen Rollstuhl benötigen. Dann weiß ich nicht, ob ich hier durch die Wohnung komme. Aber an die Zukunft darf man nicht denken“, sagt er. „Ich habe mein Leben gelebt. Manches war schön, wieder anderes nicht.“