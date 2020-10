Ausprobieren, Erforschen, Entdecken

An der Katholischen Grundschule stand in der zweiten Septemberhälfte das Ausprobieren, Erforschen und Entdecken ganz besonders im Blickpunkt. Zu Gast war die „Miniphänomenta“ des Märkischen Arbeitgeberverbandes (MAV).

„25 Exponate hatten wir an der Schule“, berichtet Schulleiterin Irmgard Flügel. Die Mädchen und Jungen konnten u. a. beim Kugelwettlauf beobachten, wie der Verlauf der Bahn die Geschwindigkeit beeinflusst, durften als „Handbatterie“ erleben, dass der menschliche Körper Strom leitet, und probierten aus, wie die Füllhöhe eines Rohres sich auf das aus Löchern herausschießende Wasser auswirkt.

„Die Kinder durften vor allem einfach ausprobieren, es ging weniger um ,Versuch-Vermutung-Erkenntnis’“, so die Schulleiterin. Jede Klasse hatte in mehreren Schulstunden die Möglichkeit, die einzelnen Stationen zu besuchen und sich über die Entdeckungen auszutauschen. Die Ergebnisse hielten sie in einem Forscherheft fest.

Bevor die „Miniphänomenta“ in Ennepetal Station machte, hatten zwei Lehrerinnen an einer mehrtägigen Fortbildung teilgenommen. Das war Voraussetzung für die Durchführung des Projekts. Irmgard Flügel wünscht sich, dass die „Miniphänomenta“ künftig regelmäßig an der Schule Station macht. Auf jeden Fall wollen die Lehrkräfte einzelne Stationen nachbauen.

Der MAV stellte die Stationen kostenlos für die zwei Wochen zur Verfügung und finanzierte auch die Fortbildung der Lehrkräfte sowie das Lehrmaterial. „Kinder besitzen ein großes Interesse an naturwissenschaftlichen und technischen Phänomenen. Aufgrund dieser Wissbegier und der damit verbundenen natürlichen Lernmotivation müssen junge Menschen frühzeitig an Naturwissenschaften und Technik herangeführt werden“, erklärt MAV-Bildungsreferentin Annette Tilsner. „Der Fachkräftemangel in den Industrieunternehmen ist groß. Deshalb ist es umso wichtiger, Kinder frühzeitig für technische Ereignisse zu interessieren, so dass sie sich später auch für technische Berufe begeistern können.“