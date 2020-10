Ausbildungsmarkt 2020: Zahl der Bewerber zurückgegangen

Die Möglichkeit der Berufsorientierung, wie sie jetzt bei ABC geboten wurde, ist eine wichtige Entscheidungshilfe für die Berufswahl. Wie sich der Ausbildungsmarkt in diesem Jahr entwickelt hat? Wir haben bei der Agentur für Arbeit Hagen nachgefragt.

Die konkreten Ausbildungszahlen werden zwar erst in wenigen Tagen veröffentlicht, wenn bundeseinheitlich die Ausbildungsmarktbilanz vorgestellt wird, doch schon jetzt sei abzusehen, dass in diesem Jahr einiges anders ist, sagt Ulrich Brauer, Sprecher der Agentur für Arbeit Hagen, und erklärt: „Es gibt einen etwa zweimonatigen Zeitverzug.“

Normalerweise sei der August der Monat, in dem die Jugendlichen in den meisten Betrieben starten, ebenso im September. Durch die Corona-Pandemie sei es aber so, dass sich vieles verschoben habe, die Jugendlichen auch in den Wochen danach in den Beruf einsteigen würden. Generell sei es deshalb so geregelt, dass der Ausbildungsbeginn noch bis Ende Januar 2021 möglich ist. Den Stoff müssen die Bewerber für die verpassten Monate jedoch nachholen, erklärt Ulrich Brauer.

Auch Betriebe spät dran

Nicht nur die Jugendlichen seien in diesem Jahr später dran, auch die Betriebe hätten später freie Stellen gemeldet als sonst. Warum die Entwicklung so ist? Die Schulen waren geschlossen, viele wussten nicht, wann und ob sie ihren Abschluss machen können, die Prioritäten hatten sich verschoben. Unsicherheit habe auch in den Firmen geherrscht. Nach dem anfänglichen Schock hätten die Unternehmen sich entschieden, weiter auszubilden.

Ein Grund für den Zeitverzug sei auch, dass die Türen der Agentur eine Weile geschlossen waren. Beratungen fanden weniger statt und auch die Jugendlichen seien schwerer zu erreichen gewesen. Berufsorientierungsangebote, das persönliche Gespräch: Vieles fiel aus. Das hatte zur Folge, dass die Zahl der Bewerber zurückgegangen sei, verstärkt durch den demografischen Wandel.

Im August 2020 verzeichnete die Agentur für Arbeit knapp 800 gemeldete Stellen, das sind 8,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang bei den Bewerbern ist noch drastischer: 667 Jugendliche waren auf Ausbildungsplatzsuche, etwa 230 weniger als 2019.

Und noch eine Zahl: Knapp 200 Stellen waren im August unbesetzt, 126 Jugendliche waren noch unversorgt. Etwa ein Viertel mehr als im Vorjahr. „Der Markt ist nicht kaputt“, sagt Brauer. Nur anders. Umso mehr werden die aktuellen Zahlen mit Spannung erwartet.