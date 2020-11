Freud und Leid liegen gewöhnlich eng beieinander. Das ist auch beim Thema Kindertagesstätte nicht anders. Schwelm kann sich glücklich schätzen, die Einwohnerzahl der Kreisstadt wächst. Noch vor Jahren hatten Fachleute in entsprechenden Studien nämlich genau das Gegenteil prophezeit.



Doch so schön es auch ist, dass der gemeine Schwelmer nicht vom Aussterben bedroht ist, genau aus diesem Wachstum heraus betrachtet muss auch die Infrastruktur in der Stadt mit dem Bevölkerungswachstum Schritt halten. Schwelm benötigt mehr bezahlbaren Wohnraum und der Nachwuchs braucht eben auch mehr Plätze in den Kindertagesstätten. Deshalb ist es auch gut, dass im Rathaus laut über den Bau einer weiteren Kita geredet wird, denn der Gesetzgeber hat den Müttern und Vätern nicht ohne Grund einen Rechtsanspruch auf einen U3- und Ü3-Betreuungsplatz eingeräumt. Doch der Gedanke muss zu Ende gedacht werden. Kinder brauchen auch Schulen und letztendlich Arbeitsplätze, denn aus Kindern werden Leute.