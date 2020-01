Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aufstellungsversammlung

Offiziell vor- und aufstellen will das Bündnis Gevelsberg Gemeinsam seinen Kandidaten für die Kommunalwahl 2020 am Samstag, 8. Februar. Dann kommen alle vier Parteien zu einer Versammlung im Hotel Alte Redaktion in Gevelsberg zusammen.

Die Kommunalwahlen 2020 in Nordrhein-Westfalen finden am 13. September statt.

Bei der Kommunalwahl 2020 sollte es eigentlich keine Stichwahlen mehr für Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte geben. Diese Änderung des Wahlrechts hatte der Landtag im April 2019 mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von CDU und FDP beschlossen. Der Verfassungsgerichtshof des Landes hatte diesen Beschluss wieder gekippt.

Die letzten Wahlen der kommunalen Vertretungen und eines Teils der Bürgermeister und Landräte fanden in NRW am 25. Mai 2014 statt. Die Gevelsberger SPD holte die absolute Mehrheit.

Bürgermeisterkandidaten in Gevelsberg waren Martina Dietz (FWG, 8,4 Prozent) und Thomas Schock (Linke, 3,6 Prozent).

Ab 2020 finden in NRW Kommunalwahlen alle fünf Jahre statt. Die aktuelle Wahlperiode ist ausnahmsweise auf rund sechseinhalb Jahr verlängert worden.