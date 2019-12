Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aufruf zur Mitarbeit

Nähere Informationen zur Gründungsversammlung im Januar, in der sich Kandidatinnen und Kandidaten für den Behindertenbeirat aufstellen lassen können, würden rechtzeitig auf der Stadt-Homepage, in den sozialen Medien und in der Presse veröffentlicht, erklärte Paul Ihmels. Wer mitwirken wolle, könne sich aber schon jetzt bei ihm melden.

Kontakt: Paul Ihmels, 02333/979-137, E-Mail:

pihmels@ennepetal.de