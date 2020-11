ArtEN lädt zum Schauen und Shoppen in Schwelm ein

Zumindest ein Stück Normalität hat am Freitag Einzug in die Fußgängerzone gehalten. Um 12 Uhr wurde der traditionelle Weihnachtsbaum auf dem Bürgerplatz gerichtet. Um 17 Uhr erstrahlte erstmals die Weihnachtsbeleuchtung überpünktlich zum ersten Advent am Sonntag. Und bereits Stunden zuvor hatte Bürgermeister Stefan Langhard offiziell die ArtEN in Schwelm eröffnet. Dazu erfreute, fast wie bestellt, ein Akkordeonspieler über den Tag die Passanten in der City mit seiner Musik. Normalität in Zeiten von Corona – natürlich mit Maske.

„In Zeiten wie dieser ist es wichtig, kleine Akzente zusetzen. Die Menschen wollen das, sie wollen etwas in der Vorweihnachtszeit erleben, wenn es schon keinen Weihnachtsmarkt geben wird“, so Stephan Langhard. Und etwas zu entdecken gibt es in den Auslagen der Geschäfte. Das Stadtmarketing Schwelm hat die kreisweite Initiative der EN-Agentur aufgegriffen, Kunst und Einzelhandel zusammenzubringen und die Schaufenster bis einschließlich 13. Dezember als Galerie zu nutzen. Der Erfolg des Ende September veröffentlichten Aufrufs: 185 Einzelhändler und Dienstleistungsunternehmen in den neun Städten des EN-Kreises stellen rund 160 Kulturschaffenden Schaufenster zur Verfügung.

15 Künstler in Schwelm dabei

Kunst im Schaufenster - auch im Reisebüro von Rita Weber (hier mit Bürgermeister Stephan Langhard) gibt es etwas zu entdecken. Foto: Bernd Richter / WP

In Schwelm machen 15 Geschäftsleute und ebenso viele Künstler mit. „Für die Künstler ist es wichtig, sich in der Öffentlichkeit darzustellen. Es hat mich überrascht, dass so viele Geschäftsleute mitgemacht haben. Die Bereitschaft ist da, der Kunst ein Podium zu bieten“, freut sich Claudia Lipka vom Stadtmarketing über den großen Zuspruch, die die ArtEN auch in Schwelm gefunden hat. Kollegin Sina Koch spricht von offenen Türen, die sie vorgefunden habe. „Ich musste niemanden groß überzeugen, bei der Aktion mitzumachen.“ Gemeinsam mit Evalena Greif vom Fachbereich Kultur und Dr. Bärbel Jäger vom Museum Haus Martfeld hat das Stadtmarketing die Aktion organisiert.

„Das Ergebnis ist für alle positiv, es ist eine Bereicherung für die Innenstadt gerade in einer Zeit, in der die Museen geschlossen sind“, spricht Dr. Jäger von einer Win-win-Situation für den Einzelhandel und die Künstler. Die ausgestellte Kunst – Malerei, Papierkunst, Holzdekore und Skulpturen – sind alle käuflich zu erwerben, Dr. Jäger hat zu fast allen Exponaten kleine informative Texte verfasst. Gut angekommen ist die Aktion auch beim Einzelhandel. „Ich finde das toll. Warum soll man nicht anderen helfen“, sagt Geschäftsfrau Rita Weber. Das Fenster ihres Reisebüros schmückt beispielsweise ein stilisiertes Seepferdchen, das passt, wie sie meint.

Kunst im Schaufenster: Diese Papierblume kann im Schaufenster der Parfümerie Pieper bestaunt werden. Foto: Bernd Richter / WP

Die ArtEN findet zeitgleich in Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Schwelm, Sprockhövel, Wetter und Witten statt. „Die künstlerische Vielfalt zeigt, wieviel kreatives Potenzial im Ennepe-Ruhr-Kreis zuhause ist. Wir dürfen uns auf unterschiedlichste Kunstobjekte, auf eine in dieser Art bisher einmalige Gemeinschaftsaktion freuen. Sie wird Licht und Farbe in diesen all andere als alljährlichen Winter 2020 bringen“, betont Landrat Olaf Schade. Der Appell der mit der Aktion verbunden ist, lautet: „Shoppt lokal! Kauft Kunst! Online kann ja jeder“, erläutert der Ennepetaler Künstler Werner Kollhoff, Impulsgeber.

Strampeln für Weihnachtsbeleuchtung

Seit vielen Jahren ruft Schwelms Stadtmarketing die Bürger auf, durch die Teilnahme am „Strampeln für die Weihnachtsbeleuchtung“ den weihnachtlichen Lichterglanz in Schwelms Innenstadt zu unterstützen. Wegen der Corona-Pandemie ist diese Aktion im Fitnessstudio Schwelm nicht durchführbar, doch so leicht mag Schwelms Stadtmarketing nicht aufgeben und hat flugs eine alternative Lösung entwickelt. Und die sieht so aus: „Treiben Sie Sport, bewegen Sie sich aktiv in Ihrem Zuhause oder an der frischen Luft. Ob auf dem Laufband, beim Fahrradfahren oder Spazierengehen: Halten Sie Ihre gesportelten Kilometer mit einem Foto oder Video fest, tracken Sie die Kilometer und schicken dies an info@stadtmarketing-schwelm.de“, appellieren Claudia Lipka und Sina Koch an den Idealismus für die gute Sache. Die AVU honoriert erneut jeden geradelten, gelaufenen und geruderten Kilometer mit 30 Cent für die Schwelmer Weihnachtsbeleuchtung. Die Aktion endet am 17. Dezember.

Wer wissen möchte, wo ArtEN in seiner Stadt zu finden ist, welche Einzelhändler und Dienstleister, welche Künstler dabei sind, findet diese Information in stadtspezifischen Broschüren. Sie sind unter www.en-agentur.de abrufbar. Information zudem unter www.ennepe-ruhr-liefert.de