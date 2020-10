Ansturm auf die Schwelmer Tafel

Schwelm. In Zeiten von Corona ist die Nachfrage beim Tafelladen Schwelm in der Wilhelmstraße um mehr als 40 Prozent gestiegen. Es gibt eine Warteliste.

Die langen Schlangen bei der Lebensmittelausgabe des Tafelladens sind vorbei. Das liegt aber nicht daran, dass der Bedarf in Schwelm kleiner geworden ist. Das Gegenteil ist vielmehr der Fall. Deshalb – und auch wegen Corona – musste die Ausgabe seit Wiedereröffnung Anfang Mai neu organisiert werden. Statt nur dienstags werden die Lebensmittelspenden nun an drei Tagen (Montag, Dienstag, Mittwoch) an die Kundschaft abgegeben.

In Zeiten der Pandemie sei die Nachfrage sprunghaft angestiegen, sagt Monika Beck im Gespräch mit dieser Zeitung. Der Tafelladen versorgt statt 70 nun mehr als 100 Personen wöchentlich – ein Plus von mehr als 40 Prozent. Weil auch immer weniger Lebensmittel an den Tafelladen gespendet werden, freut sich das Team um Leiterin Angelika Beck besonders über die 100 Kilogramm Lebensmittel, die sie von der katholische Pfarrei St. Peter und Paul erhalten hat und in dieser Woche an Bedürftige in Schwelm verteilen konnte.

100 kg Lebensmittel gespendet

Die Lebensmittel stammen aus einer Erntedank-Sammelaktion der katholischen Gemeindemitglieder in Witten, Wetter und Sprockhövel. Während der Öffnungszeiten der Kirchen konnten die haltbaren Lebensmittelspenden in bereitgestellten Körben abgelegt werden. Mehr als ein Dutzend gut gefüllter Kisten, Kartons und Tüten mit Konserven, Nudeln, Reis, Mehl und sogar schon dem ersten Weihnachtsgebäck brachten Holger Schmitz, leitender Pfarrer von St. Peter und Paul, und Pastoralreferent Bernd Fallbrügge jetzt zum Schwelmer Tafelladen an der Wilhelmstraße 45.

„Wir freuen uns sehr, dass die Menschen so fleißig gespendet haben. Wir wissen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist“, sagte Caritas-Mitarbeiterin Angelika Beck, als sie gemeinsam mit den ehrenamtlichen Helfern Wolfgang Pagel und Viktor Kwiring die Lebensmittel einsortierte. „Wir sind selbst – im positivsten Sinne – überrascht worden, wie toll die Gemeindemitglieder die Idee angenommen haben“, sagte Pfarrer Schmitz. „Wir hatten letzte Woche 103 Personen, die zur Schwelmer Tafel gekommen sind“, berichtet Angelika Beck dieser Zeitung. Der Tafelladen ist eine gemeinsame Einrichtung von Caritas Ennepe-Ruhr und Diakonie Mark-Ruhr.

Die Pandemie hat für eine Neuorganisation der Lebensmittelausgabe im Tafelladen gesorgt. Laut Coronaschutzverordnung durften sich keine Schlangen mehr vor dem Tafelladen bilden. „Wir mussten das Team unserer Ehrenamtlichen aufteilen, die älteren Gefährdeten haben wir ‘raus genommen. Jeder Tafelkunde bekommt eine Uhrzeit gesagt, an der er seinen Korb abholen muss. Es gibt fertig gepackte Körbe, die ab 11 Uhr bereit stehen. dann kommen die Leute im Fünf-Minuten-Takt und holen sich ihre Sachen ab“, sagt Angelika Beck. Trotz aller Arbeit kann sie mit ihrem Team den Bedarf nicht decken. Das Geschäft des Tafelladens ist eine Mangelverwaltung.

Das benötigt die Tafel

Die Tafel benötigt als Spenden haltbare Sachen wie Nudeln, Reis, Kartoffelpüree, Zucke, mehl und Öl und Margarine. Kerne auch Konservendosen und Fertiggerichte.

50 Prozent der Tafelladen-Kunden haben einen Migrationshintergrund. Unter den Käufern (1 Korb Lebensmittel kostet 1 Euro) sind auch viele Alleinstehende.

Weitere Informationen im Internet unter: www.caritas-en.de/kleider-und-tafel/tafelladen-schwelm/tafelladen-schwelm.