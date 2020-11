Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. In den Altenheimen in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal werden Zweifel an der Durchführbarkeit der Corona-Schnelltests laut. Ist das zu leisten?

Die erschreckende Zahl an Corona-Toten aus den Herdecker Seniorenheimen hat die Dringlichkeit noch einmal deutlich vor Augen geführt. Seit dieser Woche gilt in NRW die Testverordnung für Alten- und Pflegeheime, die zur Durchführung von Schnelltests zum besseren Schutz von Bewohnern, Mitarbeitern und Besuchern verpflichtet. Für die Einrichtungen bedeutet es viel Mehrarbeit, und Zweifel kommen auf, wieweit das zu schaffen ist.

Seniorenheime finden Corona-Schnelltest prinzipiell gut

Um keinen falschen Eindruck zu erwecken. Alle Heimbetreiber und Einrichtungsleitungen, mit denen unsere Redaktion sprach, finden die Möglichkeit von Schnelltests prinzipiell gut. Problematisch ist allein, dass die Durchführung vom Pflegepersonal zusätzlich gestemmt werden muss, was durch die Corona-Pandemie ohnehin weit über dem Limit arbeitet und seit Monaten ausgedünnt ist. Denn Mitarbeiter müssen schon bei geringsten Krankheitsanzeichen vorsorglich zu Hause bleiben und werden von den anderen dann mitvertreten. Nun kommt zu allem die verpflichtende Einführung von Schnelltests hinzu.

Es geht um monatlich 20 Schnelltests pro Bewohner. So lautet der Verteilungsschlüssel. Darin enthalten sind die Tests fürs Personal und die Besucher. Jeder Test ist mit 20 Minuten Arbeitszeit veranschlagt.

Beispiel Curanum: Der Betreiber, der zur Korian-Gruppe gehört, unterhält in den drei Südkreis-Städten sechs Häuser, in denen 446 Bewohnern leben und 485 Mitarbeiter beschäftigt sind. „Für unsere Mitarbeiter wird die Durchführung der Tests eine Herausforderung. Im Personalschlüssel der Einrichtungen sind diese besonderen Aufgaben nicht vorgesehen. Die Zeit für die Durchführung der Tests geht deshalb vom Tagesgeschäft ab“, teilte Tanja Kurz, Sprecherin der Korian-Gruppe, mit. Was genau dafür auf der Strecke bleibt, lässt sie offen.

Schnelltests sind ein „unglaublicher Mehraufwand“

Auch Bernd Kottsieper, Hausleiter des Feierabendhauses in Schwelm, spricht von einem „unglaublichen Mehraufwand“. 152 Heimbewohner bedeuteten für ihn und sein Team mehr als 3000 Schnelltests pro Monat. Theoretisch. „Ich kann noch gar nicht abschätzen, ob wir das schaffen, was man von uns erwartet“, sagt Kottsieper. Vordringlich gehe es darum, die Heimbewohner regelmäßig zu testen. Dann die Mitarbeiter und schließlich die Besucher.

Jedes Haus muss ein eigenes Konzept vorlegen, dass vom Gesundheitsministerium genehmigt werden muss. Alle Betreiber bzw. Häuser, mit denen unsere Redaktion sprach, warten noch auf die Genehmigung. Verpflichtende Schnelltests werden demnach noch nicht durchgeführt.

Das Konzept muss u.a. aufzeigen, wie die Schnelltest bei Besuchern durchgeführt werden. Denn die können nun auf den Test bestehen. Bisher galt ein Screening (Temperaturmessen etc.) am Hauseingang. Wer auffällig war, kam nicht rein.

Die Heime müssen für den Schnelltest separate Räume vorhalten. Das Seniorenstift St. Marien in Schwelm hat dafür extra ein Testmobil vor dem Haus aufgestellt. Es handelt sich um das Infomobil der Contilia-Gruppe, zu dem das Seniorenstift mit seinen 80 Bewohnern gehört. Einrichtungsleiterin Bettina Spitz geht die Herausforderung pragmatisch an. Egal ob Schnelltest oder nicht. „Wenn ein Besucher mit Husten, Schnupfen oder Heiserkeit vor der Tür steht, würde ich ihm sagen, dass er eine besondere Verantwortung trägt.“ Das Recht, ein Hausverbot auszusprechen, sei von der neuen Regelung unbenommen. Aber: Sie habe erst einmal erlebt, dass ein Besucher uneinsichtig war. Auch Bernd Kottsieper sagt, dass die allermeisten Angehörigen und Besucher sich rücksichtsvoll und vernünftig verhielten. Wie praktikabel die Schnelltest-Regelung im Bereich der Tagespflege ist, wo vielmehr Fluktuation stattfindet, bleibt für Bettina Spitz eine offene Frage.

Corona: Nicht nur die Schnelltests an sich bedeuten Mehrarbeit

Nicht nur die Schnelltests an sich bedeuten Mehrarbeit. Die Pflegekräfte müssen dafür übrigens extra von Ärzten oder dem Gesundheitsamt geschult werden. Auch die Dokumentation belastet Pflegepersonal und Heimverwaltungen zusätzlich. Es müssen Listen mit Daten und Namen der Getesteten und über die Testergebnisse geführt werden. Fällt ein Test positiv aus, ist das Gesundheitsamt zu verständigen, was weitere Informationsketten auslöst. Aktuell ist das nur in einem Heim im EN-Südkreis der Fall. Im Dorf am Hagebölling in Gevelsberg wurde eine Person positiv getestet, das Gesundheitsamt wartet aktuell auf das Ergebnis des Folge-Tests. Bei allen Personen im Umfeld fiel das Testergebnis negativ aus, wie der Kreis mitteilte.

Die Kosten für die Schnelltests werden von den Kassen übernommen. Wer am Ende die Mehrarbeit bezahlt, darüber wird noch gestritten. Auch deshalb hat Seniorenstift-Leiterin Bettina Spitz angewiesen, den Mehraufwand in den Dienstplänen genau zu dokumentieren. Ein anderes Problem, auf das sie hinweist: Wegen der großen Nachfrage seien Schnelltests aktuell gar nicht zu bekommen.