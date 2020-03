Geschlossen. Verboten. Gestoppt. Die Maßnahmen zum Corona-Shutdown haben hunderten Selbstständigen in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal die Grundlage für ihre wirtschaftliche Existenz entzogen: den Kontakt zu anderen Menschen, zu ihren Kunden. Einige werden kreativ, einige orientieren sich um, einige suchen nach Auswegen und finden keine. Alle stellen sich dieselbe Frage: Wie lange halte ich das wirtschaftlich durch? Exemplarisch sprechen Veranstaltungstechniker Stefan Juchert aus Gevelsberg und die Schwelmer Buchhändlerin Jeannette Schida über ihre Suche nach einem Ausweg.

„Das ist ein Gefühl, als ob Dir jemand, den Boden unter den Füßen wegreißt“, sagt Stefan Juchert, der von einer Sekunde auf die nächste kein Einkommen mehr hat. Der Gevelsberger ist seit mehr als 25 Jahren Veranstaltungstechniker mit seiner Firma „Lightline“ selbstständig. Er bestückt Bühnen, sorgt für Licht und Sound und Videowände und Pyrotechnik, baut genau diese Dinge auf Großveranstaltungen auf, berät und rüstet Gaststätten oder Clubs mit der entsprechenden Technik aus. „Veranstaltungen sind vollkommen ausgesetzt, Gastronome investieren nicht mehr“, sagt Juchert, der ein großes Lager für seine vielen Tonnen Material angemietet hat und einen Auszubildenden beschäftigt.

Behörden verhindern Alternative

Jeannette Schida hat nach dem Tod von Ruth Hentschel die Buchhandlung Kamp an der Hauptstraße 45 übernommen. Foto: Andreas Gruber / WP

Wie lange er das durchhält? „Keine Ahnung, ich habe zwar ein paar Rücklagen und hoffe auf 9000 Euro Soforthilfe, aber wenn sich nichts tut, ist das möglicherweise eine Sache von nur ein paar Monaten, bis ich das Gewerbe abmelden muss“, sagt der Gevelsberger. Damit Geld reinkommt für die laufenden Kosten – so muss er auch sein privates Haus finanzieren – wollte er Desinfektionsmittel herstellen oder im Wald Brennholz schlagen. Beiden Ideen schoben die Behörden einen Riegel vor.

So sitzt er jetzt mit seinem Auszubildenden im Lager und macht Dinge, die die beiden immer schonmal testen oder putzen wollten, wofür bislang aber nie Zeit war. Doch damit verdient er keinen Cent. „Wenigstens eine Perspektive würde schon sehr helfen. Finden Boulevard, Kirmes oder die Abibälle statt? Darauf will mir derzeit niemand eine Antwort geben.“ Es sei vollkommen ungewiss, wann Veranstaltungen wieder erlaubt seien und damit seine Geschäftsgrundlage wieder existiere.

Schon vor Corona nicht einfach

Ähnlich ungewiss ist die Zukunft für Jeannette Schida. Sie hat vor einigen Jahren die kleine Buchhandlung Kamp in der Fußgängerzone übernommen, und für sie wurde es bereitsvor Corona immer schwieriger, ihr Geschäft gewinnbringend zu betreiben. „Durch große Ketten, Online-Handel bei Amazon und dadurch, dass junge Leute immer weniger gedruckte Bücher lesen, habe ich das Sortiment bereits vor geraumer Zeit ausweiten müssen“, erzählt sie. Gruß- und Glückwunschkarten, Dekoartikel, aber vor allem die unglaublich beliebten Tonie-Boxen mitsamt der Figuren gehören seitdem zum Sortiment. Aber: Der Laden muss aktuell geschlossen bleiben. Verstehen kann Jeannette Schida das nicht: „Im Maktkauf oder im Edeka gibt es ebenso Bücher, die dürfen weiterverkaufen.“

Sorgen macht sie sich nicht nur um sich selbst, sondern auch um ihre drei Mitarbeiter, die sie auf 450-Euro-Basis beschäftigt hat. „Ich will meine Leute nicht in Kurzarbeit schicken“, sagt sie und hat nicht zuletzt aus diesem Grund ebenfalls die 9000 Euro Soforthilfe beantragt. Doch auch die seien irgendwann zu Ende. Ihren Vermieter habe sie ebenfalls angeschrieben, um über ihre Zahlungsverpflichtungen zu sprechen, doch bislang keine Antwort erhalten.

Lieferservice eingerichtet

Sie selbst hat wie viele andere Händler in Schwelm einen Lieferdienst eingerichtet. „Wir sind telefonisch, per E-Mail, per WhatsApp, Facebook und Instagram zu erreichen“ Vom Schulbuch bis zur Grußkarte liefert sie nun alles in der Kreisstadt und der näheren Umgebung aus. Wie zahlreiche andere Einzelhändler plagt sie vor allem die Ungewissheit, wie es mit ihrem Laden, ihrem Leben weitergeht.