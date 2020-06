Abwarten das Gebot der Stunde für Kulturgemeinde Ennepetal

Nordlichter sind bei der Multivisions-Premiere der Kulturgemeinde im ausverkauften Autokino an der Neustraße zu sehen.

Ennepetal. Zu größten Teil steht das Programm der Kulturgemeinde Ennepetal für die neue Saison. Doch Corona sorgt noch für viele Fragezeichen.

Für die Kulturgemeinde Ennepetal ist im Hinblick auf die neue Saison Abwarten das Gebot der Stunde. „Zu 95 Prozent“, so die Vorsitzende Beatrix Adam, stehe das Programm bereits. Doch welche Veranstaltungen in welcher Form überhaupt durchgeführt werden können, ist derzeit noch nicht absehbar. „Das steht nicht in unserer Macht“, erklärt Beatrix Adam. „Wir hoffen aber, da jetzt das eine oder andere wieder stattfinden kann, dass es für uns auch möglich sein wird.“

Im März fand die letzte planmäßige Veranstaltung statt, eine Multivision über die Pyrenäen. Danach mussten die Verantwortlichen alle weiteren Programmpunkte bis zur Sommerpause absagen – darunter auch die beiden Studienfahrten nach Cornwall in Südengland. Die erste Rundreise wäre am kommenden Freitag, 5. Juni, gestartet.

Planung frühzeitig begonnen

Schon bevor die Corona-Krise das kulturelle Leben in Deutschland lahm legte, hatte das Vorstandsteam der Kulturgemeinde den Terminkalender für die kommende Saison 2020/21, die am 4. September beginnen soll, weitestgehend festgezurrt. „Mir war bewusst, dass wir im Sommer zwei große Studienfahrten gehabt hätten“, erklärt Beatrix Adam. Daher wären sie und ihr Mann Arno, der als Beisitzer ebenfalls dem Vorstand angehört, ab dem Frühjahr mit den Vorbereitungen dafür beschäftigt gewesen. Also plante man das Jahresprogramm sehr frühzeitig, zur bis heute letzten Teamsitzung, die Ende Februar stattfand, war es schon fast fertig. Dann kam Corona.

Konzert- und Theaterbesuche, Tagesfahrten mit Firmenbesichtigungen und Museumsbesuchen werde man vorerst nicht anbieten, erklärt Arno Adam. Es sei allein schon fraglich, mit vielen Personen und unter welchen Hygienevorschriften Reisebusse genutzt werden könnten. Außerdem könnten Konzerthäuser und Theater ihre Säle nur zum Teil füllen, was Gruppenbuchungen erschweren würde, so Arno Adam. Auch Gruppenführungen in Museum und Firmen dürften sich eher schwierig gestalten.

Mitglieder bleiben Kulturgemeinde treu Die Mitglieder der Kulturgemeinde zeigen bisher Verständnis für die schwierige Situation und die Absagen in der Corona-Zeit. „Es gibt keine Austrittswelle, im Moment tritt sogar so gut wie keiner aus“, berichtet Arno Adam. Nur einige wenige hätten aus Altersgründen die Kulturgemeinde verlassen. Und nach der Lappland-Multivision seien sogar neue Mitglieder hinzugekommen – 1900 zählt der Verein aktuell. „Es ist gut angekommen, dass wir noch zwei Veranstaltungen im Autokino anbieten konnten und auch auf den Vortrag im Internet hingewiesen haben“, meint Arno Adam.

Vor diesem Hintergrund will sich die Kulturgemeinde auf die Multivisionen, Vorträge, Lesungen und Konzerte in der Aula des Reichenbach-Gymnasiums (RGE) konzentrieren. „Wir würden gerne auch einige der ausgefallenen Veranstaltungen nachholen“, meinen Beatrix und Arno Adam. Doch all das steht ebenfalls noch unter Vorbehalt, denn es ist noch nicht klar, inwieweit die RGE-Aula genutzt werden darf. „Wir haben bei der Stadt nachgefragt, wie es aussehen könnte“, erklärt Arno Adam. Momentan würde die Aula für den Schulunterricht genutzt und sei mit Tischen und Stühlen bestückt. „Wir müssen abwarten, welche Auflagen es für die Nutzung gibt“, so Beatrix Adam. Man habe jedenfalls schon ein Hygienekonzept im Kopf, ergänzt ihr Mann. Doch das müsse natürlich auch erst noch vom Gesundheitsamt des Kreises und vom Ordnungsamt der Stadt genehmigt werden. Und dann stelle sich die Frage, wie viele sich zu den Veranstaltungen trauen, denn ein großer Teil der Mitglieder zählt zur Risikogruppe.

Wann in der RGE-Aula wieder so viele Besucher zugelassen werden, wie bei den Comedian Harmonists im Dezember 2019, ist offen. Foto: Hans Jochem Schulte / WP

Finanziell ist die Kulturgemeinde bisher glimpflich durch die Corona-Krise gekommen. Die ausgefallenen Veranstaltungen wurden nicht vom Verein abgesagt, sondern durften aufgrund der Schutzverordnungen nicht stattfinden. Insofern mussten die Referenten nicht bezahlt werden. Laufende Kosten hat man ohnehin nicht.

Neujahrskonzert macht Sorgen

Etwas Sorgen macht Beatrix und Arno Adam aber das für Januar 2021 geplante Neujahrskonzert. „Der Vertrag ist unterschrieben“, berichtet Arno Adam. Um die Kosten einzuspielen, müssten etwa 400 Besucher kommen. Ob die in die 600 Plätze bietende Aula eingelassen werden dürfen, ist derzeit noch sehr fraglich. Allerdings müsse man ohnehin erst noch mit der Agentur sprechen, so Beatrix Adam. Es handele sich um eine Show, die man gebucht habe. Es sei fraglich, ob die überhaupt in der vorgesehenen Form auf die Bühne gebracht werden könne und dürfe.

„Wir haben momentan mehr Fragen als Antworten“, sagte die Vorsitzende. Immerhin bleibt noch etwas Zeit, denn die erste Veranstaltung ist für den 4. September geplant. Vor Anfang August würden die Programmhefte ohnehin nicht gedruckt, Mitte August sollen sie verteilt werden. „Dannwollen wir so oder so unsere Mitglieder informieren“, sagt Beatrix Adam. Zunächst heißt es also noch: Abwarten...

Zweimal das Autokino gefüllt

Ganz auf Veranstaltungen mussten die Kulturgemeinde-Mitglieder in den vergangenen Wochen doch nicht verzichten. Gleich zweimal nutzten die Verantwortlichen das vorübergehend betriebene Autokino an der Neustraße für Multivisionsschauen auf der großen LED-Leinwand. Außerdem wurden die Mitglieder auf einen Online-Vortrag des Journalisten Ingo Espenschied hingewiesen, der über die ersten Schritte zur Europäischen Union vor 65 Jahren und den damaligen französischen Außenminister Robert Schuman referierte.

Bei der Premiere im Autokino am 18. Mai gelang es der Kulturgemeinde, alle 130 Stellplätze zu belegen. 276 Besucher wollten den Bildervortrag „Nord-Licht – Lappland hautnah“ von Klaus-Peter Kappest sehen. Kappest, Lappland-Fahrer seit 30 Jahren, berichtete bildstark vom Leben des indigenen Volkes der Samen im Grenzgebiet von Finnland, Schweden und Norwegen. Statt Applaus dankten die Zuschauer mit einem Lichthupen- und Warnblinker“-Konzert“.

Auch beim zweiten Termin am Pfingstmontag waren immerhin 90 Autos mit 176 Insassen dabei, als Joe Häckl aus Freising seine Multivisionsshow über das Donaudelta zeigte. Häckl hatte mehrwöchige Reisen per Kajak, Fahrrad, zu Fuß und per Pferdekutsche durch das Unesco-Biosphärenreservat Donaudelta unternommen.

Enttäuscht über Autokino-Ende

Die Vorsitzende Beatrix Adam und ihr Mann Arno danken im Namen der Kulturgemeinde dem Autokino-Betreiber Andreas Alexius und seinen Mitarbeitern, die die vielen Autos einweisen mussten, Hilfestellung bei der Einstellung des Autoradios gaben und am Ende einer Vorstellung auch einmal Starthilfe leisteten.

Allerdings zeigen sich beide auch enttäuscht, dass die Veranstaltungsstätte nun nicht mehr zur Verfügung steht. „Es ist verständlich, dass die Betreiber des Autokinos Ennepetal dieses aus wirtschaftlichen Gründen schließen müssen“, erklären Beatrix und Arno Adam. Sie selbst seien dort in einem Film gewesen, und nur zehn Autos hätten sich dort verloren. „Viele Ennepetaler beklagen sich, dass in ihrer Stadt nichts los sei“, meinen beide. „Dieses stimmte bis zur Coronakrise überhaupt nicht, wenn man an die vielen Veranstaltungen denkt, z.B. Kultgarage, Theateraufführungen, Veranstaltungen der Vereine.“ Dann sei Corona gekommen und Andreas Alexius und die Kluterthöhle und Freizeit GmbH hätten trotz Veranstaltungsverbot etwas Verordnungskonformes für Ennepetal auf die Beine gestellt, erklären Beatrix und Arno Adam. „Aber die Ennepetaler ignorieren das leider.“