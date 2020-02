Abstellflächen für Wohnwagen und Lagerraum

Die Reithalle und die Stallungen am Hedt, gegenüber der Einmündung der Hembecker Talstraße in die Strückerberger Straße gelegen, deren Pacht durch Angelika Moors-Ulbricht nun endete, sollen künftig anderweitig genutzt werden. Der Eigentümer stellte einen Bauantrag zur Nutzungsänderung in eine Abstellfläche für Wohnmobile und Wohnwagen sowie einen Lagerraum für ein Baumdienst-Unternehmen.

Die Bauaufsicht der Stadt gab dem Betriebsausschuss zur Kenntnis, dass die Maßnahme zugelassen werde. Das Grundstück liege im Außenbereich, das Vorhaben beeinträchtige öffentliche Belange nicht und die Erschließung sei gesichert, heißt es zur Begründung. Außerdem diene das Vorhaben einer zweckmäßigen Verwendung erhaltenswerter Bausubstanz und die äußere Gestalt des Gebäudes bleibe im Wesentlichen gewahrt.