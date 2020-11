Bei einem Verkehrsunfall auf der Eichholzstraße in Gevelsberg kam ein Mann ums Leben.

Unfall 79-jähriger stirbt bei schwerem Unfall in Gevelsberg

Gevelsberg. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Gevelsberg ist ein 79-jähriger Mann am Samstagnachmittag tödlich verletzt worden.

Ein 79-jähriger Mann aus Gevelsberg ist am Samstag bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Der Mann war mit seinem Audi auf der Berchemallee unterwegs, als er an der Kreuzung Eichholzstraße abbiegen wollte. In dem Moment übersah er den Seat eines 25-jährigen Schwelmers und nahm ihm die Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich prallten die Autos aufeinander.

Dabei erlitt der 79-Jährige tödliche Verletzungen. Der Fahrer des Seat wurde bei dem Unfall leicht, seine 23-jährige Beifahrerin aus Ennepetal schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Während der Unfallaufnahme war die Eichholzstraße in Gevelsberg komplett gesperrt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro. (red)