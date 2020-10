500.000 Euro: Bahn saniert Haltestelle Gevelsberg-Kipp

Gevelsberg. Sanierung der Haltestelle Gevelsberg-Kipp hat begonnen, eine Maßnahme am Hauptbahnhof in Planung, Umbau der Haltestelle Knapp nicht in Sicht.

Bund, Land, VRR und Deutsche Bahn investieren 500.000 Euro in die Sanierung der S-Bahn-Haltestelle Gevelsberg-Kipp. Am Montag haben die Arbeiten begonnen und sollen bis zum Jahreswechsel beendet werden. Auch die Modernisierung des Gevelsberger Hauptbahnhofs steht auf dem Programm. Für die S-Bahn-Haltestelle Gevelsberg-Knapp gibt es derzeit keine Pläne der Deutschen Bahn, das machte das Unternehmen auf Nachfrage unserer Zeitung deutlich. Um einen barrierefreien Umbau kämpft die Stadt schon seit Jahren. Sie plant deshalb, eine Petition auf den Weg zu bringen.

Gevelsberg-Kipp

Der Belag rechts und links der Gleise wird am Haltepunkt Gevelsberg-Kipp erneuert, ebenso wie die Beleuchtung. Foto: Carmen Thomaschewski

Jetzt steht erst einmal der Bahnhof Gevelsberg-Kipp im Fokus der Deutschen Bahn. Bis Ende des Jahres soll der Bahnsteigbelag erneuert werden, ebenso wie die Beleuchtung. Geplant ist auch ein Blindenleitsystems. Der Leitstreifen wird mit Hilfe einer Fräsmaschine eingearbeitet, nachdem die Fläche neu gestaltet ist. Aktuell steht aber erst einmal der Ausbau der Pflasterung an. Im Rahmen dieser Bauarbeiten wird es bis zum 30. Oktober zu einer Gleissperrung auf beiden Seiten kommen. Grund dafür: Die Arbeiten werden sowohl vom Gleis aus, aber auch auf dem Bahnsteig durchgeführt. Ein Schienenersatzverkehr ist in beiden Richtungen eingerichtet.

Ohnehin kommt es auf der Strecke aufgrund von Gleisarbeiten im Raum Hagen zu Ausfällen auf dem Streckenabschnitt zwischen Hagen Hauptbahnhof und Wuppertal-Oberbarmen. Es gelten deshalb Fahrplanänderungen für Züge der Linie S 9. Einschränkungen gibt es auch für Autofahrer, da Flächen zur Materiallagerung und für Baubürocontainer benötigt werden – und zwar am Parkplatz Hauptbahnhof an der Rheinischen Straße und auf dem Parkplatz Feverstraße. „Insbesondere der Parkplatz Feverstraße wird nur noch eingeschränkt zur Verfügung stehen“, teilte die Stadt in einer Mitteilung mit. Die Modernisierung des Haltepunktes soll bis zum 18. Dezember beendet werden.

Gevelsberg Hauptbahnhof

Am Gevelsberger Bahnhof sollen auch Modernisierungsarbeiten starten: Ein Blindenleitsystem wird eingebaut. Das Gleis 2 soll per Aufzug erreichbar werden und die Unterführung, die zu dem Gleis führt, wird ebenfalls saniert. Foto: Carmen Thomaschewski

Auch der Gevelsberger Hauptbahnhof wird modernisiert. „Das Projekt befindet sich derzeit noch in der Planungsphase, daher ist es zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht möglich, genaue Bauzeiträume zu benennen“, teilt die Deutsche Bahn dazu mit. Aber: Fest steht, was an dem Haltepunkt gemacht wird. Auf dem Programm steht die Modernisierung der Personenunterführung, die barrierefreie Erschließung des Bahnsteigs an Gleis 2 mittels Aufzügen und der Neubau des Blindenleitsystems. Der angrenzende Busbahnhof ist von der Stadt Gevelsberg bereits barrierefrei gestaltet worden. Nun steht die nächste Baustelle an.

Gevelsberg-Knapp

„Am Bahnhof Gevelsberg-Knapp sind derzeit keine Maßnahmen geplant.“ Diese knappe Antwort gab die Deutsche Bahn auf die Nachfrage, ob es Bestrebungen gibt, an der Haltestelle Gevelsberg-Knapp für Barrierefreiheit zu sorgen.

Diese Stufen, insgesamt sind es 41, machen es den Fahrgästen an der S-Bahnstation Berge-Knapp schwierig. Die Stadt Gevelsberg setzt sich seit Jahren für einen barrierefreien Ausbau ein, die Deutsche Bahn plant jedoch keine Maßnahme. Foto: Carmen Thomaschewski

Insgesamt 41 Stufen machen den Menschen an der S-Bahnhaltestelle seit Jahren das Leben schwer. Wer mit der S-Bahn in Richtung Wuppertal fahren möchte, der muss gut zu Fuß sein. Das Gleis in Fahrtrichtung Hagen und Dortmund ist über eine Rampe zu erreichen. Das könnte auch die Lösung für den barrierefreien Umbau auf der anderen Gleisseite sein. Doch das gestaltet sich schwierig, der Einbau in den Hang wird teuer.

Gleiches gilt für einen Aufzug. Fördermittel für die Stadt, einen barrierefreien Ausbau in Eigenregie umzusetzen, gibt es nicht. Es sei für eine Kommune nicht zumutbar, auf eigene Kosten auf einem Bahngrundstück Barrierefreiheit zu schaffen, teilte Bürgermeister Claus Jacobi schon im vergangenen Jahr mit. Schon damals sollte eine Petition auf den Weg gebracht werden, um das Thema in die parlamentarischen Gremien von Bund und Land zu bringen. So soll die Bahn in die Pflicht genommen werden, eine Lösung für die Haltestelle in Gevelsberg zu finden. Jetzt verstärkt die Stadt ihr Engagement und will Bewegung in die Sache bringen.