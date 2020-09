450 iPad für Schwelmer Schüler

Deutschunterricht in der Klasse 8c, eine der Tablet-Klassen am Märkischen Gymnasium. Jedes Kind hat ein iPad und neben der Kreidetafel hängt die neue digitale Tafel.

Schwelm. Stadt Schwelm versorgt bis Jahresende Schulen mit 450 Tablet-Computern. Land NRW fördert Digitalisierung in Schwelm mit 1,25 Mio. Euro.

Die Digitalisierung an den Schwelmer Schulen macht Fortschritte. Alle Klassenräume sind inzwischen mit WLAN Access Points ausgestattet. Der Lockdown mit Schulschließungen hat jedoch gezeigt: Auch die Schulen in Schwelm müssen digital schneller voranschreiten, damit das Lernen von zuhause aus allen gelingen kann.

Unabhängig davon wird der Unterricht der Zukunft nicht ohne technische Geräte funktionieren. Gemeinsam mit den Schulen hat sich die Stadtverwaltung deshalb bereits seit Ende 2019 auf den Weg gemacht, um einen Fahrplan zu vereinbaren, wie die Mittel aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule sinnvoll investiert werden können. Neben digitalen Tafeln und weiteren Investitionen in die EDV-technische Infrastruktur sollen nun kurzfristig bis Jahresende vorab weitere 450 Tablet-Computer für die Schüler und Lehrer in Schwelm angeschafft werden.

Das Land NRW hat nach den Erfahrungen beim coronabedingten „Lernen auf Distanz“ den DigitalPakt Schule noch einmal um rund 240.000 Euro aufgestockt, so dass in Zukunft möglichst viele Schüler und Lehrer über digitale Endgeräte verfügen können. Hinzu kommt ein städtischer Eigenanteil von 10 Prozent, insgesamt also mehr als 260.000 Euro, die bis Jahresende für digitale Endgeräte ausgegeben werden müssen. „Wir dürfen 500 Euro pro Gerät ausgeben“, sagt Schwelms Wirtschaftsförderer Simon Nowack, der die Umsetzung des DigitalPaktes für die Stadtverwaltung koordiniert. Nowack weiter: „Insgesamt wollen wir rund 450 Tablets beschaffen und hoffen jetzt, dass die Lieferzeiten mitspielen. Den Antrag zur Bewilligung der Fördermittel haben wir bereits auf den Weg gebracht.“

Tablet-Klassen am MGS gestartet

Bisher sind bereits über 200 städtische iPad von Apple im Einsatz. Hinzu kommen seit dem Schuljahresbeginn mehr als 130 iPad in den Tablet-Klassen der 8. Jahrgangsstufe am Märkischen Gymnasium. Nicht nur bei der Auswahl der neuen Geräte, sondern bei der gesamten digitalen Entwicklung setzt die Stadt auf einen engen Dialog mit den Schulen. Margit Passehl, Sachgebietsleiterin Schulverwaltung bei der Stadtverwaltung: „Einhellig haben sich alle Schulen für die Anschaffung von iPad ausgesprochen. Die mit digitalem Stift und virtueller Tastatur ausgerüsteten Geräte sind leicht und intuitiv zu bedienen, lassen sich gut in den Unterricht integrieren und auch eine Schreib-Software ist bereits installiert.“

Sind die Tablets da, werden sie an die Schulen verteilt. Über den Einsatz der 270 Schüler-iPad kümmern sich die Schulen. Im Falle eines zweiten Lockdowns oder wenn etwa ganze Klassen in Quarantäne müssen, sollen Schüler ohne eigenes Tablet kostenlos und leihweise mit den städtischen iPad versorgt werden. Ansonsten können die Geräte auch im normalen Unterricht in der Schule verwendet werden. Weitere 180 iPad werden den Lehrkräften in Schwelm als Dienstgeräte zur Verfügung gestellt.

Insbesondere auf die städtische IT kommen hierdurch viele zusätzliche Aufgaben hinzu. „Wir planen in Abstimmung mit den Schulen die Anschaffung von mehr als 50 digitalen Tafeln und Displays für die Klassenräume und neben den 450 iPad, die wir dieses Jahr anschaffen, soll in 2021 mindestens 300 weitere digitale Endgeräte inkl. Zubehör investiert werden“, so Horst Tilly, Leiter IT der Stadt Schwelm.

„Anschaffung, Einrichtung, Verwaltung und Support von fast 1000 zusätzlichen Geräten ist ein echter Kraftakt, den die Stadt für die Schüler in Schwelm stemmt“, so Tilly weiter.