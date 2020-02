Gevelsberg. Der Gevelsberger Verein „Mentor – die Leselernhelfer“ hat eine Spende in Höhe von 450 Euro erhalten. Er sucht nach wie vor neue Mitstreiter.

450 Euro für Gevelsberger Leselernhelfer von Mentor e.V.

Viele Gevelsberger haben den Mondscheinbummel im vergangenen Jahr wieder zum Anlass genommen, um in gemütlicher Atmosphäre einige Weihnachtsgeschenke zu kaufen und um sich einfach mal wieder mit Freunden und Bekannten zu treffen. Vielerorts hatte man ausreichend Gelegenheit, ein wärmendes Heißgetränk zu sich zu nehmen, das ein solch geselliges Beisammensein beflügelte. Auch vor dem Eingang der Anwaltskanzlei Wortmann befand sich solch ein Treffpunkt, der zum Verweilen einlud. Wer hier einen Glühwein oder Kinderpunsch zu sich nahm, tat zudem auch noch etwas Gutes. Denn das Juristen-Team unterstützte mit dem erzielten Verkaufserlös auch in 2019 den Verein „Mentor – die Leselernhelfer“.

„Die ehrenamtliche Arbeit der einzelnen Mitglieder ist vorbildlich“, hob Rechtsanwalt Christoph Wortmann hervor, als er gemeinsam mit seinen Kollegen Sven Schwierzy und Sanela Bihorac dem Verein einen Scheck in Höhe von 450 Euro überreichte.

Neue Mitglieder willkommen

„Bedenkt man nur einmal, dass solch ein Betrag einzig und allein durch den Verkauf von Glühwein erzielt wurde, so zeigt es mir als Vorsitzendem, dass der Einsatz unserer Mentoren bei der Bürgerschaft auf hohen Zuspruch stößt“, bedankte sich Klaus R. Wortmann, Vorsitzender von Mentor Gevelsberg. Zumal im Laufe der Jahre immer mehr solcher Verkaufsstände aus dem Boden geschossen seien.

„Umso erfreulicher ist es, dass wir an diesem Abend auf ein Stammpublikum zählen können, welches sich mit unserem Engagement identifiziert“, Klaus R. Wortmann weiter.

Wann immer es in Gevelsberg eine große öffentliche Veranstaltung gibt, die Gevelsberger Leselernhelfer sind stets vor Ort und rühren kräftig die Werbetrommel. Denn nach wie vor sucht man neue Mitstreiter, denen es wichtig ist, dass Kinder durch gezielte, individuelle Förderung unterstützt und in ihrer Lese- und Sprachkompetenz ausgebildet werden.

Eine Schulstunde in der Woche

„Ein Mentor selbst braucht keine pädagogische Ausbildung. Wichtig sind Geduld und Herzlichkeit – man muss gerne lesen und Kinder mögen“, berichtete Klaus R. Wortmann. Eine Schulstunde in der Woche mit Lesen, Erzählen und Zuhören, 45 Minuten, die nur den jeweiligen Kindern gehören und in denen sie einen Erwachsenen erleben, der sie vorbehaltlos annimmt, schaffe letztendlich eine Menge an Selbstvertrauen und Mut, seine eigenen Fähigkeiten zu entdecken.