Die Polizei berichtet über eine Unfallflucht in Gevelsberg.

Polizei 3 Promille: Unfallflucht unter Alkohol in Gevelsberg

Gevelsberg. Eine 45 Jahre alte Gevelsbergerin wurde von der Polizei mit mehr als 3 Promille erwischt, kurz zuvor baute sie mit ihrem Auto einen Unfall.

Am Montagmorgen verursachte eine 45-jährige Gevelsbergerin am Susewind beim Ausparken einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend, ohne sich um den Unfall weiter zu kümmern. Ein Anwohner wurde durch einen Knall aufmerksam. Er beobachtete die 45-Jährige, die augenscheinlich gerade eingeparkt hatte und dabei ein geparktes Motorrad getroffen und umgeworfen hatte. Er beobachtete, wie die Gevelsbergerin in einem Wohnhaus verschwand. Die hinzugerufene Polizei schellte bei der Fahrerin und bemerkte schnell, dass diese deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von über 3 Promille. Die Frau wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde, ihr Führerschein wurde sichergestellt.