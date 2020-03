Schwelm. 180 Spreng- und 12.000 Brandbomben legten genau vor 75 Jahren, am 3. März 1945, große Teile von Schwelm in Schutt und Asche.

Sie stirbt langsam aus, die Generation, die die Schrecken des Zweiten Weltkriegs noch miterlebt hat. 75 Jahre nach Kriegsende haben fast drei Generationen in Deutschland glücklich in Frieden gelebt. Wer das Grauen begreifen möchte, dass damals auch in Schwelm herrschte, wird in den Schriften des Vereins für Heimatkunde fündig. In verschiedenen Jahresgaben hat diese Redaktion geblättert, um die Zeit der letzten Kriegstage noch einmal lebendig werden zu lassen.

Das Jahr 1945 war für die Schwelmer Bevölkerung ein besonders schlimmes Jahr. Das Frühjahr war auch in der Region durch heftige Bombenangriffe der Alliierten geprägt. Die Sprengkörper, die von den Bomberpiloten häufig in Wuppertal eigentlich platziert werden sollten oder kriegswichtigen Industrieanlagen galten, landeten nur allzu häufig auf Schwelmer Grund und Boden, zerstörten große Teile des Stadtzentrums und die dort stehenden Kirchen. Als die Amerikaner am 13. und 14. April 1945 in Schwelm einmarschierten, fanden sie ein zerbombtes Stadt-Zentrum vor. Auch die Christuskirche und die alte Marienkirche lagen neben vielen Privathäusern in Schutt und Asche. Es war die Stunde Null, Schwelm entstand in den Folgejahren aus Trümmern neu.

Nur wenige Tage vor Kriegsende

„In Kürze sind einige Tage für die Erinnerung an die Geschichte Schwelms besonders wichtig, die Luftangriffe am 3. und 13. März, und der Kampf um Schwelm, seine Einnahme durch die Amerikaner am 13. und 14. April 1945“, sagt Dr. Robert Seckelmann. Der 88-Jährige hat das Buch „Schwelm Mitte von 1600 bis heute“ geschrieben, in dem er auf alle die genannten Kriegsereignisse und weitere eingeht. „Neben Beschreibungen der Luftangriffe auf Schwelm zitiere ich auch voll die Berichte über den Kampf um Schwelm des Leiters des Volkssturms, Oberstleutnant Robert Knöspel aus Schwelm, und des Kampfkommandanten Major Wilhelm Lech.“ Oberstleutnant Knöspel schildert den Kampf um Schwelm am 13. und 14. April 1945. Major Lech berichtet über die drei kritischen Tage Schwelms (12. bis 14. April 1945) in diesem Krieg. Das Buch des einstigen Professors der Mathematik an der Universität/Gesamthochschule Wuppertal ist auf der Internetseite von Dr. Klaus Koch www.heimatkunde-schwelm.de einzusehen.

1700 zerstörte Wohnungen

In folgenden Jahresgaben des Vereins für Heimatkunde (VfH) finden sich Berichte über die Bombenangriffe auf Schwelm: Hefte 9, 33, 57 und 64.

„Insgesamt wurden in Schwelm während des 2. Weltkrieges zwölf Bombenangriffe registriert, wobei der Abwurf einzelner Bomben und die Angriffe durch Tiefflieger, vor allem kurz vor der Überrollung, nicht berücksichtigt sind“, schreibt Dieter Wiethege. Die Hälfte aller Angriffe davon geschah zwischen Mitte Februar und Ende März 1945. Die Bilanz des Schreckens: 1700 durch Kriegseinwirkungen zerstörte Wohnungen in Schwelm und viele Tote.

„Am 3. März 1945 ging der folgenschwerste Bombenhagel auf Schwelm nieder. 180 Spreng- und 12.000 Brandbomben legten große Teile der Stadt in Schutt und Asche. 20 Tote und 80 verletzt waren die offizielle traurige Bilanz dieses Tages.“ Die Zahlen der offiziellen Statistik und der Kirchengemeinden gehen in der Zahl der Opfer auseinander. Die Kirchengemeinde der Christuskirche verzeichnete allein 51 Tote. Dazu kommt, dass viele in der Stadt tätige so genannte Fremdarbeiter sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten.

In der Geschichte der Stadt Schwelm von 1945 bis zur Währungsreform, erschienen in den Beiträgen zur Heimatkunde, Heft 9 vom Dezember 1959, schreibt Lothar Hinze: „Der schwarze Tag für Schwelm war der 3. März, ein unfreundlicher Samstag mit „Mätebiëseln“, wie man hierzulande den Schneeregen nennt, der für den Frühlingsmonat zu typisch ist. Schon am Vormittag hatte ein Tiefflieger auf der Rheinischen Bahnlinie einen Waggon mit so genannten Hindenburglichtern in Brand geschossen. Kurz nach 16:00 Uhr gab es wieder Flieger. Dann heulten die Sirenen noch einmal, und kurz darauf hörte man auch schon das Brummen der heranfliegenden Maschinen.“ Hense schildert in seinem Aufsatz den Augenzeugenbericht der Stadtverordneten Robert Frese sen: „An der Querstraße schoss der erste Rauchpilz in die Höhe. Dann wurde die Fabrik Record-Winkelsträter förmlich in die Luft gehoben. Gleichzeitig lief ein zweiter Teppich von der Eiche an der Frankfurter Straße durch Falkenroths Tannen bis zum Hause Schubeis in der Hauptstraße Nr. 110. Nach ungefähr 5 Minuten, gegen 16.25 Uhr, näherte sich die zweite Welle, deren Ostflügel seine Bomben auf der Linie Schwelmerstraße-Hauptstraße bis ungefähr zum Sportplatz des SFC 06 auslöste, wohingegen der Westflügel die Linie Kölner Straße – Bahnhofstraße belegte. Das erste Geschwader hatte die Brisanzbomben, das zweite Brandbomben geworfen.“

Hense berichtet weiter in seinem Aufsatz, „dass die obere Bahnhofstraße und der anschließende Teil der Hauptstraße nach Osten, der Kirchplatz, die Nordstraße und Teile der Prinzenstraße dabei vernichtet wurde. Mit den getroffenen Häuser in Brand in die Christuskirche, die benachbarte Pauluskirche, die Marienkirche und die anschließende vierzehnklassige katholische Volksschule. Ein heftiger Wind, der bei größeren Flächenbränden immer aufzutreten pflegte, fachte die Flammen noch mehr an. Mit Gruseln hörten die Schwelmer, dass plötzlich die Orgel der Marienkirche, wie von Geisterhand gespielt, machtvoll zu tönen begann, als wollte sie der sterbenden Stadt das Totenlied darbringen. Die aufsteigende Luft, die sich über dem brennenden Holzwerk der Orgel entwickelte, hatte sämtliche Pfeifen zu voller Lautstärke aufgeblasen.“ Die Feuerwehr musste damals, mit Unterstützung auswärtiger Kräfte, mehrere Tage gegen die Feuer ankämpfen.

14.000 Brandbomben auf Schwelm

Nur wenige Tage später, am 13. März 1945, fast zur gleichen Stunde, erfolgt in Zusammenhang mit einem Angriff auf Wuppertal-Langerfeld der zweite folgenschwere Angriff auf Schwelm. Lothar Hense zitiert den Bericht der Feuerwehr von damals: „350 Spreng- und 13.000 bis 14.000 Brandbomben hatten ein furchtbares Werk der Zerstörung angerichtet und viele Opfer gefordert. Drei Groß-, fünf Mittel- und 36 Kleinbrände erforderten den restlosen Einsatz der Feuerwehr. 19 Häuser wurden total und 52 mittelschwer zerstört.“ Zerstörte Häuser gab es in der Potthoffstraße, der Luisenstraße und Gasstraße, der heutigen August-Bendler-Straße. Zerstörte Häuser waren auch in der Ehrenberger Straße und am Westfalendamm.

Die Verluste an Menschenleben sind aus einem Bericht der Stadt zu entnehmen. Die Stadt spricht davon, dass insgesamt im Monat März 112 deutsche und 19 Ausländer durch Luftangriffe ums Leben kamen. weiterer Bombenangriff auf Schwelm erfolgte am 31. März 1945, Karsamstag um 8 Uhr. Sprengbomben zerstörten weite Teile der Altstadt, trafen auch das evangelische Gemeindeamt und kosteten noch einmal 20 Schwelmern das Leben.