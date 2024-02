Ein Polizist präsentiert ein Messer (Archivfoto). Bei dem Überfall in Schwelm soll der Unbekannte dem Geschädigten mit einem Messer gedroht haben.

Kriminalität 19-Jähriger in Schwelm Opfer von brutaler Erpressung

Schwelm Nächtlicher Überfall in Schwelm: Unbekannter droht 19-Jährigem mit Messer. Nun läuft die Fahndung. Was die Polizei zu dem Vorfall mitteilt.

In den frühen Morgenstunden am Sonntag gegen 1.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz in Schwelm gerufen. Im Raum steht der Verdacht einer räuberischen Erpressung eines 19-Jährigen.

Der 19-Jährige aus Schwelm wurde laut Polizei in der Nähe einer Kneipe von einer ihm unbekannten Person angesprochen und aufgefordert, ihm sein Bargeld rauszurücken. Dabei soll der Unbekannte nach Angaben des 19-jährigen Opfers seinen Arm so hinter dem Rücken gehalten haben, dass das Opfer davon ausgehen musste, dass der Täter ein Messer in seiner Hand hält. Der Unbekannte soll auch konkret gedroht haben, das Messer einzusetzen, wenn der 19-Jährige sein Bargeld nicht rausrückt.

Der 19-Jährige tat dies jedoch nicht und flüchtete vom Tatort. Laut Polizei sei der mutmaßliche Tatverdächtigte ihm nicht gefolgt.

Wie die Polizei mitteilte, habe der 19-Jährige zu keinem Zeitpunkt das Messer gesehen. Es ist damit nicht auszuschließen, dass der Tatverdächtige, entgegen seiner Aussage, gar kein Messer mit sich führte. Am Vorwurf der räuberischen Erpressung ändert dies jedoch nichts.

