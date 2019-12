175 Jahre Bilstein Group: Bekenntnis zum Standort Ennepetal

1844 gründete Ferdinand Daniel Bilstein in Voerde das Unternehmen „Ferdinand Bilstein“. Der Kaufmann handelte mit zugekauften und selbst gefertigten Metallwaren. Aus der kleinen Firma entwickelte sich seitdem eine weltweit agierende Unternehmensgruppe mit mehr als 2000 Mitarbeitern, die eine führende Rolle auf dem Markt für Pkw- und Nkw-Ersatzteile spielt. Zum 175-jährigen Jubiläum sprechen die Geschäftsführer Karsten Schüßler-Bilstein und Jan Siekermann darüber, wie man als Familienunternehmen in der globalisierten Welt bestehen kann und vor welchen Herausforderungen die Bilstein Group heute und in Zukunft steht.

Frage: Ihr Unternehmen feiert in diesem Jahr 175-jähriges Bestehen. So lange ist es nicht nur im Familienbesitz, sondern wird auch – inzwischen in der siebten Generation – von Mitgliedern der Gesellschafterfamilien geführt. Wie kann so etwas gelingen?

Jan Siekermann: Wichtig ist vor allem der enge Kontakt zu den Gesellschafterfamilien. In Bezug auf das Unternehmen gilt die Maxime: Firmeninteresse geht vor Familieninteresse. Und für die Eigentümer stand und steht an oberster Stelle, dass das Unternehmen so weitergeführt wird, weil sie sich dem Standort und noch mehr den Mitarbeitern gegenüberverantwortlich fühlen.

Karsten Schüßler-Bilstein: Es ist ja schon unüblich, dass ein Unternehmen überhaupt in Familienbesitz so alt geworden ist. Dass es dabei auch noch familiengeführt ist, ist dagegen kein Junktim. Es wird niemand gedrängt, die Geschäftsführung zu übernehmen. Letztlich müssen Eignung und Neigung stimmen. Dass das über sieben Generationen funktioniert hat, ist eine glückliche Fügung.

Steckbriefe Die Geschäftsführer Karsten Schüßler-Bilstein ist 48 Jahre alt, verheiratet und Vater eines Sohnes und einer Tochter. Er trat 2001 in die Bilstein Group ein und wurde 2008 als Nachfolger seines Schwiegervaters Rolf Bilstein Geschäftsführer. Jan Siekermann ist 40 Jahre alt, verheiratet und Vater einer Tochter und eines Sohnes. Er trat 2007 ins Unternehmen ein. im Jahr 2010 folgte er dann seinem Vater Dieter Siekermann als Geschäftsführer der Bilstein Group nach.

Gab es nie Bestrebungen, Anteile oder gar das ganze Unternehmen zu veräußern? In den vergangenen Jahren haben sich Investoren, vor allem aus China, verstärkt bei deutschen Mittelständlern eingekauft.

Schüßler-Bilstein: Einen Verkauf lässt der Gesellschaftervertrag gar nicht zu. Wenn jemand seine Anteile verkaufen will, kann er das nur innerhalb des Gesellschafterkreises tun. Wir bekommen zwar jede Woche diverse Schreiben potenzieller Interessenten, haben uns aber noch nie ernsthaft damit beschäftigt. In unserem Markt treten vor allem US-amerikanische Investoren auf der Ebene unserer Kundschaft auf, die in Europa starke Konzentrationsprozesse eingeleitet und beschleunigt haben. Das ist für uns eine große Herausforderung, weil dies Unternehmen sind, die bis dato nicht in Europa vertreten waren. Dem müssen wir uns stellen. Da könnte es auf Sicht durchaus sinnvoll sein, andere Wege zu gehen, beispielsweise in Form von Kooperationen.

Wie kann man als Familienunternehmen denn überhaupt heute noch im globalisierten Markt bestehen, in dem Konkurrenten mit finanzstarken Investoren im Rücken agieren können?

Schüßler-Bilstein: Bestehen können wir, weil wir selbst global aufgestellt sind. Wir haben 21 Tochtergesellschaften und sind nicht zuletzt in Nord- und Südamerika und in China mit eigenen Büros vertreten.

Sind Sie aber nicht zu weiteren Zukäufen verdammt, um nicht irgendwann doch „gefressen“ zu werden?

Siekermann: Nein. Wir sind nicht riesig, aber auch nicht klein. Wir haben schon die Größe, die es uns erlaubt, im Markt zu bestehen. Von den Firmen, die so aufgestellt sind wie wir, sind wir mit Abstand die größte.

Schüßler-Bilstein: Mit unseren Marken febi, SWAG und Blue Print sind wir sehr breit aufgestellt. Im Prinzip würde jede Akquise einer weiteren Firma nur die Verdrängung von Marktanteilen bringen.

Vor zehn Tagen haben Sie den Grundstein für Ihr neues Logistikzentrum in Gelsenkirchen gelegt. Das weckt Befürchtungen, dass Sie sich über kurz oder lang aus Ennepetal verabschieden könnten.

Siekermann: Wir haben hier aber noch ein paar Gebäude, die wir gerne noch nutzen wollen... Hier ist unsere funktionierende Logistikzentrale, das alles abzulösen, ergibt keinen Sinn. Die Verwaltung bleibt hier und wird in absehbarer Zeit erweitert. In Gelsenkirchen handelt es sich um eine wachstumsbedingte Erweiterungsinvestition. Hätten wir hier die notwendigen Gewerbeflächen dafür gefunden, dann wären wir wahrscheinlich auch in Ennepetal geblieben. Auch wenn wir jetzt feststellen müssen, dass der Standort in Gelsenkirchen einige Vorteile hat.

Schüßler-Bilstein: Unser Bekenntnis zur Stadt Ennepetal war in den vergangenen Jahren mehr als deutlich – sei es mit der Entscheidung, unser Logistikzentrum, in das wir rund 100 Millionen Euro investiert haben, überhaupt hier zu bauen, oder sei es mit dem erst vor kurzem erfolgten Neubau unserer Produktion an der Gewerbestraße. Die hätte ja nicht unbedingt in Ennepetal bleiben müssen.

Als weltweit agierendes Unternehmen bewegen Sie sich aktuell in einem schwierigen Umfeld. Wie sehr wirkt sich die unendliche „Brexit“-Geschichte für Ihr Geschäft aus?

Siekermann: Je nachdem, was kommt, wird es sich auswirken. Wir haben Planungen zum Beispiel für Währungssicherung, Beschaffung und Transportrouten, was fehlt ist die Entscheidungsgrundlage. Insofern ist es vor allem wichtig, dass endlich Klarheit geschaffen wird, ob und wie der Brexit umgesetzt wird. Wir haben bei dem Hin und Her schon dreimal die Lagerbestände hochgefahren, um einen Puffer zu haben. Das größte Problem wird voraussichtlich der Warentransfer sein. Es stellt sich die Frage, ob die Anrainerstaaten vorbereitet sind, wenn es zum Brexit kommt.

Mit Blue Print haben sie 2011 ein britisches Unternehmen übernommen. Was bedeutet ein Austritt Großbritanniens aus der EU dafür?

Schüßler-Bilstein: Wir sind für das lokale Geschäft mit Blue Print sehr gut aufgestellt, besser als viele Wettbewerber. Das ist eine Einheit die autark handeln kann.

Siekermann: Wir wollen den Standort in England aber einbinden in unsere weltweite Strategie. Das ist nun seit einem Jahr eine Hängepartie. Deshalb ist für uns jede Entscheidung, die getroffen wird, besser als die anhaltende Ungewissheit.

In welchen Märkten haben Sie derzeit mit den größten Problemen zu kämpfen?

Schüßler-Bilstein: Es gibt eigentlich in jedem Jahr zwei oder drei Länder, in denen es schwieriger wird. Durch den Wertverlust der Türkischen Lira, waren Teile in der Türkei plötzlich doppelt so teuer, die Einkommen stiegen aber nicht entsprechend. Davor war es Russland. Und das Thema Handelskrieg trifft uns auch ein Stück weit. Grundsätzlich ist es meist ein Mix aus politischen Situationen, oder der Veränderung von Regularien und nicht zuletzt marktspezifischen Entwicklungen, die uns vor Herausforderungen stellen.

Ein großes Thema ist die Transformation hin zur E-Mobilität. Wie stellen Sie sich darauf ein?

Siekermann: Selbst optimistischen Prognosen zufolge wird es 2030 einen Marktanteil von zehn Prozent für den Elektroantrieb geben. Wenn man dann rechnet, dass ungefähr ein Drittel unserer derzeitigen Produkte für E-Fahrzeuge nicht mehr benötigt werden, heißt das, dass wir mit etwa drei bis fünf Prozent Umsatzrückgang rechnen müssten. Dem stehen außerdem noch neue Produkte entgegen, die kompensieren können.

Schüßler-Bilstein: Es wird alternative Antriebsformen geben, aber bis die massentauglich sind, dauert es meiner Meinung nach noch zehn bis 15 Jahre. Es fehlt an Infrastruktur und Rohstoffen. Und wir sind ja kein Erstausrüster, sondern auf dem Ersatzteilmarkt tätig, was bedeutet, dass wir die Effekte erst mit Verzögerung erleben werden. Im Moment sind die Autos in Deutschland im Schnitt zehn Jahre alt.

Wie reagieren Sie auf den allseits beklagten Fachkräftemangel?

Schüßler-Bilstein: Im jetzigen Umfeld ist eines der ganz wichtigen Argumente, dass wir ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen sind. Wir denken in Generationen und nicht in kurzen Zyklen von drei oder fünf Jahren wie es bei externen Managern oft der Fall ist. Das wird von unseren Beschäftigten geschätzt.

Siekermann: Wir können durch unsere weltweiten Aktivitäten auch internationale Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Außerdem haben wir immer 30 bis 40 Auszubildende. Wir sind bestrebt, unsere Fachkräfte von innen heraus aufzubauen.

Zum Abschluss ein Blick weit nach vorn: Wird die Bilstein Group beim nächsten Jubiläum in 25 Jahren immer noch ein inhabergeführtes Familienunternehmen sein?

Schüßler-Bilstein: Am liebsten ja, aber es müssen ganz viele Faktoren zusammenpassen. Ich weiß manchmal kaum, was in 25 Minuten sein wird. In 25 Jahren bin ich jedenfalls aus dem operativen Geschäft raus, da bei uns eine Altersgrenze von 65 Jahren für die Geschäftsführer gilt.

Siekermann: Die großen Herausforderungen neben der Marktkonsolidierung bestehen in der Entwicklung der Mobilität im Allgemeinen, beispielsweise hinsichtlich Telematik oder Shared Services. Da könnten dann nicht zuletzt Künstliche Intelligenz und Rechnerkapazitäten und damit finanzstarke Player wie Google oder Amazon eine wesentliche Rolle spielen. Und wenn die hierzulande weiterhin nur ein Prozent Steuern zahlen, während die einzige Steigerung der Einnahmen der Kommunen die Erhöhung der Gewerbe- und Grundsteuer ist, dann darf man sich nicht wundern, wenn es die Bilstein Group in 25 Jahren nicht mehr gibt. Aber wir werden natürlich unser Bestes geben, die Herausforderungen zu meistern.