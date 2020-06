17-Jähriger wird mit gestohlenem Roller in Schwelm erwischt

In der Nähe des Kreishauses in Schwelm nimmt die Polizei einen 17-jährigen Rollerfahrer fest. Das Fahrzeug gilt als gestohlen.

Schwelm. Ein 17-jähriger Schwelmer fährt mitten in der Nacht ohne Helm und Licht. Doch der Roller, mit dem er unterwegs ist, gehört offenbar nicht ihm.

Ein Rollerfahrer ist am Donnerstag, 11. Juni, gegen 1.30 Uhr einem anderen Verkehrsteilnehmer aufgefallen, weil er auf der B483 deutliche Schlangenlinie fuhr und zudem ohne Helm und Licht unterwegs war.

Polizeibeamte konnten den Fahrzeugführer an der Drosselstraße in Schwelm ausmachen, wo er in einen Fußweg abbog. Die Polizisten konnten dort mit dem Streifenwagen nicht weiterfahren, weshalb sie fußläufig nach dem Verdächtigen fahndeten. Schließlich konnten sie den 17-jährigen Schwelmer in der Nähe des Kreishauses festnehmen.

Roller in Gevelsberg als gestohlen gemeldet

Dabei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der junge Mann unter Alkoholeinfluss stand und diverse leichte Verletzungen aufwies. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er im Vorfeld auf der B483 verunfallt war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Roller, mit dem er unterwegs gewesen ist, wurde am 16. April in Gevelsberg als gestohlen gemeldet und sichergestellt.