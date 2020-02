Zeitzeugen erinnerten sich an die Bombardierung von Rees

Rees. Am 16. Februar 1945 wurde Rees bombardiert. Stadt gedachte jetzt dem „Schwarzen Freitag“. Zeitzeugen erinnerten sich an schrecklichen Angriff.

Es waren die Zeitzeugenberichte, die das Gedenken zur 75-jährigen Zerstörung der Stadt Rees am 16. Februar 1945 in der Kirche St. Mariä Himmelfahrt zu einem eindrucksvollen Erlebnis machten. „Gegen 12 Uhr ging es los. Die ersten Bomben waren Brandbomben“, die es den Menschen unmöglich machten, sie zu löschen. „So brannte auch unser Haus, die Kirche, das Rathaus, der Kirchplatz und viele andere Stellen. Ich saß alleine im Keller“, schilderte der Reeser Komponist Gerhard Brey in einem Brief an seinen Sohn Alfred den Angriff.

In der fast vollständig besetzten Kirche waren nahe des Altars Bilder von der damals zerstörten Stadt zu sehen. Die Haldern Strings und der Kirchenchor Mariä Himmelfahrt sorgten für den würdevollen musikalischen Rahmen. Beeindruckend geriet dabei der Vortrag von „Pie Jesu“ durch die Sopranistin Veronika Kosel und die Komposition „Terra Tremuit“ („Als die Erde bebte“) des Reesers Gerhard Brey, der in dem Stück seine Erlebnisse bei der Bombardierung musikalisch verarbeitete.

Pfarrer Michael Eiden (li.) und Pfarrer Michel Binnenhey begrüßten die Menschen bei der Gedenkveranstaltung in der St. Mariä Himmelfahrt Kirche. Am 16. Februar 2020 jährte sich der Tag der Zerstörung zum 75. Mal. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

„Schwarzer Freitag“ mit 32 Toten

Vorne saßen die noch lebenden Zeitzeugen, die entweder selbst oder – vertreten durch die Stadtarchivarin Tina Oostendorp – ihre Erinnerungen weitergaben. Der Reeser Bürgermeister Christoph Gerwers gedachte in seiner Ansprache der 32 Menschen, die allein an diesem „schwarzen Freitag für die Stadt Rees“ durch Bomben der Royal Air Force starben, und die Stadt größtenteils zerstört wurde. Der Tag habe in der Nachbetrachtung aber „verschiedene Facetten“.

Den Menschen in Rees sei „in leid- und schmerzvoller Weise klar geworden, dass der Krieg (...) auch vor einer beschaulichen, ruhigen und friedlichen Stadt wie Rees nicht Halt macht.“ Zugleich sei „die Zerstörung unserer Städte hier am Niederrhein aber auch mit der Befreiung vom Terror-Regime der Nationalsozialisten“, der Befreiung der Gefangenen im Zwangsarbeiterlager Rees-Groin und 75 Jahren Frieden verbunden.

Nie vergessen, wie es zu diesem Krieg kam

Gerwers mahnte angesichts der „unvorstellbaren Verbrechen in der Zeit des Dritten Reiches“ die Anwesenden, „nie zu vergessen, wie es zu diesem Krieg mit all seinem Leid und Schrecken überhaupt gekommen ist.“ Im Zentrum standen aber die Berichte der damals Betroffenen. Eine Frau aus Millingen schrieb an ihren Sohn im Lazarett: „Als die dichten Nebelwolken auseinandergingen, kamen grauer Himmel und eine Frühlingssonne – und sogleich unerwartet die Flieger vom Himmel. Es schien, als ob die Welt untergehen sollte.“

Die Haldern Strings gestalteten die Gedenkveranstaltung musikalisch. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Der damals neunjährige Hermann Venhofen war mit der Familie bereits nach Haffen evakuiert worden. Er sah am Nachmittag des 16. Februar 1945 die Reeser Kirchtürme brennen. „Dieses Bild und den Brandgeruch bei der Rückkehr nach Rees zwei Tage später sollte er nie vergessen“, gab Oostendorp seine Erinnerungen wieder. Der damals 17-jährige Herrmann Voß erlebte den Angriff in der Stadt hautnah mit.

„Es lag etwas in der Luft“

„Viele Reeser hatten an diesem Tag den Eindruck, dass etwas passieren müsste. Es lag etwas in der Luft. Dann hörte man die Sirenen und die Menschen riefen: Rees wird bombardiert.“ Mit ihrem Wagen stieß die Voß-Familie an der Ecke Poststraße/Dellstraße mit einem Polizisten auf einen Motorrad zusammen. Der Junge brachte das beschädigte Fahrzeug zur Reparatur in die Poststraße, erlebte dort, wie die ersten Bomben detonierten und auf die Werkstatt fielen.

„Der Arbeiter, der wenige Minuten vorher das Fahrzeug entgegengenommen hatte, war tot.“ Ganz persönlich schilderten Karl van der Veen und Erwin Roos ihre Erlebnisse. „Die Erinnerungen sind mir noch so nahe, als ob es gestern passiert wäre“, beschrieb der damals 14-jährige Roos, wie der zweite britische Verband auf Höhe Bislich wendete, um Rees anzufliegen. „Da war für uns die Zeit gekommen, uns schnell in Sicherheit zu bringen.“ Er konnte sich damals inmitten herunterfliegender Dachziegel in das Verlies des Mühlenturms retten.

>>Über 300 zweimotorige Maschinen flogen die Einsätze

Oostendorp ordnete die Ereignisse in den Kontext der damaligen Kriegszeit ein, als der britische General Montgomery so schnell wie möglich den Rhein überqueren wollte. Über 300 zweimotorige Maschinen waren über Westdeutschland an diesem 16. Februar 1945 im Einsatz – ein Teil dieser Flugzeuge mit dem „Verkehrszentrum Rees“ als Ziel.