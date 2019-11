Polizei Wohnhaus in Rees geräumt – Polizei nimmt gesuchten Mann fest

Rees. In Rees hat die Polizei ein Mehrfamilienhaus geräumt. Eine Zeugin hatte einen bewaffneten Mann gemeldet. Der ließ sich widerstandslos festnehmen.

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag einen 32-jährigen Reeser festgenommen. Eine Zeugin hatte gegen 14.30 Uhr Hinweise auf eine von dem Mann ausgehende Eigen- und Fremdgefährdung gegeben. So soll er sich Hieb- bzw. Stichwaffen gebaut sowie unbekannte, möglicherweise gefährliche Substanzen in ihrem Keller gelagert haben.

Nachdem die Polizei das Mehrfachfamilienhaus auf der Ebertstraße abgeriegelt hatte und Bewohner in Sicherheit gebracht wurden, lief der Gesuchte gegen 15.50 Uhr auf die Absperrung zu und ließ sich widerstandslos festnehmen. Da war bereits bekannt, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde.

Polizei fand bei dem Reeser keine Waffen

Bei der Durchsuchung der Wohnung und des Kellers fand die Polizei einen 5-Liter-Eimer mit einer brennbaren Flüssigkeit, was jedoch keine Gefahr für die übrigen Bewohner darstellte. Der Eimer mit der Flüssigkeit wurde sichergestellt und wird durch die Feuerwehr analysiert.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen wurden Betäubungsmittel gefunden, jedoch nicht die in Rede stehenden Waffen. (red)