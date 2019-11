Als Försterin Ingrid Dohmen im Ausschuss für Stadtentwicklung ihren ausführlichen Waldzustandsbericht für Emmerich beendet hatte, da fragte Manfred Mölder (SPD) fast etwas ungläubig: „Das klingt jetzt nicht so dramatisch wie im NRW-Waldzustandsbericht. Ist es hier besser?“

Die Försterin lieferte den Hauptgrund: „Wir haben hier keine Fichten. Deshalb sind die Probleme geringer.“ Denn der Borkenkäfer befällt ja die Fichten. Allerdings erschließe es sich ihr nicht, warum nicht eine Infrarotbefliegung gemacht wurde. Diese hätte verlässlichere Aussagen zum Waldzustand ermöglicht.

Klimastress ist im Emmericher Wald erkennbar

Unzweifelhaft sei, dass die Bäume auch in Emmerich an der „extremen Trockenheit in den Sommern 2018 und 2019 sowie am wenigen Regen im Winter sehr gelitten haben“. Die Pflanzen seien unter Stress und deshalb anfällig für Schadorganismen. Durch weltweiten Handel seien Tiere importiert worden, mit denen heimische Baumarten nicht zurecht kämen.

Aktuell seien in Emmerich keine flächigen Schäden erkennbar. Allerdings reagierten Bäume sehr langsam, deshalb sollte man mit einem Urteil noch abwarten. Es habe keine Messungen zum Wachstum gegeben, die hätten Aufschluss geben können. „Man muss den Wald kritisch betrachten“, sagte Dohmen. Es sei nicht die Zeit, die Baumbestände auf den Kopf zu stellen.

2020 steht die Forstinventur wieder an

Dohmen schilderte, dass es in Emmerich 651 Hektar Wald gebe. Mit 465 ha sei der Großteil in Privatbesitz. Der städtische Anteil liege bei 106 ha. 21- Laub- und Sieben Nadelbaumarten halte der Wald vor. Sieben Hauptbaumarten habe sie ausgemacht: 38 ha Stileiche, 17 ha Kiefer, elf ha Buche, dazu Birke, Amerikanische Eiche, Robinie und Schwarzeiche – zusammen ergeben diese Arten 93 ha und somit 87 Prozent des Waldbestandes. Alle zehn Jahre werde eine Forstinventur durchgeführt. Die nächste stehe 2020 an.

„Wir haben so gut wie keine reinen Bestände, sondern durchgehend Mischwald“, erklärte Dohmen. Dies sei positiv, den der Wald sei dadurch stabiler. Auch, dass alle Altersstufen vorhanden seien, mache den Forst widerstandsfähiger gegen Schädlinge.

Es ist schwer für die Forstwirtschaft in Emmerich

Auch im Borgheeser Wald stehen keine Fichten. Deshalb gibt’s im Emmericher Wald weniger Probleme als in anderen Wäldern in NRW. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Nur die ganze alten Bäume über 70 Jahre seien durch den Krieg durchweg beschädigt. Aus forstwirtschaftlicher Sicht fehlten diese alten Bestände, um neue Schaffen zu können. Die Einnahmen fehlen. Ferner verursachten die Randlage und die Tatsache, dass viele Straßen durch den Wald führten, erhöhte Pflegekosten für Waldbesitzer. Und mit dem hohen Anteil an Laubholz sei weniger Geld einzunehmen als mit Nadelholz. Ökologisch betrachtet sei das Laubholz hingegen wertvoller.

Christoph Kukulies (UWE) wollte wissen, was Politik und Verwaltung tun könnten, um den Wald zu unterstützen. Sinnvoll wäre großflächigerer Wald von mindestens einem Hektar, so Dohmen. Es gebe sehr viel Stückwerk in Emmerich. Im Fokus sollten Erholung und Holzproduktion stehen.

Nur sieben Prozent Waldanteil in Emmerich

„Ist die Waldfläche in Emmerich denn ausreichend?“, fragte Jörn Bartels (BGE). „Es gab mal einen Regionalplan, in dem stand, dass ab einem Anteil von unter 25 Prozent der Waldanteil zu erhöhen sei. Emmerich hat sieben Prozent!“ Ferner fragte Bartels nach akuten Problemen für den Wald. Nein, versicherte Dohmen, die gebe es nicht.