Unfall: Polizei Emmerich sucht Fahrer eines Geländewagens

Emmerich. Nach einem Unfall auf der Görrestraße in Emmerich sucht die Polizei Zeugen. Gesucht wird der Fahrer eines orange-farbenen Geländewagens.

Einen Unfall mit Fahrerflucht meldet die Polizei in Emmerich. Am Freitagmorgen gegen 8.40 Uhr war ein 20-jähriger Radfahrer auf der Görrestraße unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Arndtstraße wurde er laut seinen Angaben von einem entgegenkommenden Pkw geschnitten, der aus der Arndtstraße gefahren kam.

Der Radfahrer prallte gegen den Außenspiegel des Autos und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Wagens stieg aus und redete kurz mit dem 20-Jährigen. Danach stieg er wieder in den Wagen und fuhr davon.

Zeugen werden gesucht

Der Radfahrer beschreibt das Auto als orange-farbenen Geländewagen. Der Fahrer sei etwa 170 Zentimeter groß und ca. 40 Jahre alt gewesen. Er hatte kurze, schwarz-graue Haare und trug eine Brille. Der Mann war dunkel gekleidet. Er und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822/7830 zu melden.