Sturm Victoria: Baum stürzt in Isselburg auf einen Schulbus

An Rhein und Issel. Sturm „Victoria“ fegte über Teile von Emmerich und Isselburg hinweg. Die Wehr musste mehrmals ausrücken. Besonders Isselburg war betroffen.

Und wieder hielt ein Sturm die Feuerwehr mächtig auf Trab. „Victoria“ fegte am Sonntag auch über Emmerich, Rees und Isselburg hinweg. Besonders stark betroffen war wohl der Bereich Isselburg. Hier stützte ein Baum sogar auf einen Schulbus.

Dieser war allerdings nur am Stromberg geparkt und nicht im Einsatz. Personen befanden sich nicht darin. Die Löschzüge der Stadt Isselburg wurden seit Sonntag um 16.45 Uhr zu insgesamt 14 sturmbedingten Einsätzen im Stadtgebiet und auch zur Autobahn A3 alarmiert.

Baum fiel in eine Telefonleitung

Es handelte sich unter anderem um Bäume auf der Fahrbahn Anholter Straße, Am Fenn, Ochsenstraße, Am Wolfsee sowie einen Baum, der auf einen Pkw am Höftgraben gestürzt war. Auch in eine Telefonleitung war ein Baum auf der Straße Am Klärwerk gefallen. Personen wurden in Isselburg zum Glück nicht verletzt.

Die Emmericher Wehr wurde zu einem Sturmschaden am Blinden Weg alarmiert. Um 20.21 Uhr wurde der Löschzug Stadt der Freiwilligen Feuerwehr zu dem Sturmschaden gerufen, den ein Bürger zunächst der Polizei gemeldet hatte. Am Einsatzort lag eine abgebrochene Baumkrone, die die gesamte Fahrbahn blockierte. Der Ast hing zudem noch in ca. vier Meter Höhe am Stamm fest.

Emmericher Wehr war 45 Minuten im Einsatz

Das abgebrochene Teil wurde mittels Motorkettensäge abgesägt, im Anschluss kleingesägt und am Fahrbahnrand abgelegt. Die Einsatzdauer betrug 45 Minuten, berichtet die Feuerwehr.

Drei Einsätze gab es in Rees

Drei Einsätze hatten die entsprechenden Löschzüge in Rees. Gegen 15.45 Uhr war ein Baum auf die Fahrbahn der Speldroper Straße gestürzt, der beseitigt werden musste. In Haldern galt es kurz nach 17 Uhr einen Baum vom Radweg an der L7 in Höhe ehemals Cash&Carry zu beseitigen.

Glück im Unglück hatten die Besitzer eines Gastanks in Haffen an der Deichstraße. Auf diesen war ebenfalls ein Baum gestützt, er hatte glücklicherweise keine Undichtigkeit verursacht. Somit haben die beiden Stürme vergleichsweise wenig Schäden in Rees verursacht.