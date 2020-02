Weil Sturm Sabine naht, bleiben am Montag alle Schulen in Trägerschaft des Kreises Borken geschlossen, so der Landrat.

Sturm Sturm: Schulen in Kreis Borken fallen am Montag aus

Isselburg. In den Schulen in Trägerschaft des Kreises Borken findet am Montag, 10. Februar, kein Unterricht statt, so der Landrat. Grund ist Sturm Sabine.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sturm: Schulen in Kreis Borken fallen am Montag aus

In den Schulen in Trägerschaft des Kreises Borken findet am Montag, 10. Februar, kein Unterricht statt. Das teilt jetzt Landrat Dr. Kai Zwicker nach Beratung mit den Schulleitungen mit. Angesichts der nicht abzuschätzenden Entwicklung des herannahenden Sturmgebiets „Sabine“ mit vorhergesagten Orkanböen von bis zu 140 km/h habe die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler absoluten Vorrang. Landrat Dr. Zwicker appelliert daher an alle Eltern von Schulkindern und von Kindern in Kindertageseinrichtungen: „Setzen Sie Ihre Kinder keinen unnötigen Gefahren aus. Wenn möglich, lassen Sie Ihre Kinder zuhause!“

Schulen in Trägerschaft des Kreises sind zum einen die sechs Berufskollegs Berufskolleg Borken, Berufskolleg Bocholt am Wasserturm, Berufskolleg Bocholt-West, Berufskolleg Lise-Meitner in Ahaus, Berufskolleg Technik in Ahaus, Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung in Ahaus. Zum anderen sind es die Förderschulen Hans-Christian-Andersen-Schule in Südlohn, Overbergschule in Bocholt und Ahaus, Brüder-Grimm-Schule in Gescher, die Neumühlenschule in Borken.

Eltern müssen Kinder nicht individuell vom Unterricht abmelden

Die Eltern müssen ihre Kinder nicht individuell am Montag vom Unterricht abmelden. Eine Betreuung in den Schulen ist aber für den Notfall sichergestellt. Zudem gilt die Regelung für die Integrative Kita des Kreises Borken in Borken-Gemen. Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die in einem der kreiseigenen Berufskollegs eine Berufsschule besuchen, müssen sich allerdings mit ihren Ausbildungsbetrieben in Verbindung setzen, um zu klären, ob sie dann dort zu erscheinen haben.

Auch für den Aufenthalt im Freien mahnt Landrat Dr. Zwicker die Bevölkerung angesichts der zu erwartenden Gefahren vor umstürzenden Bäumen und abbrechenden Ästen zu besonderer Vorsicht: „Meiden Sie am Sonntag und Montag Waldgebiete, Parkanlagen, Friedhöfe und Alleen!“ Die Kreisverwaltung Borken wird selbstverständlich auch am Wochenende die weitere Entwicklung beobachten, um nötigenfalls schnellstmöglich in geeigneter Weise reagieren und die Bevölkerung informieren zu können.