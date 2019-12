Stadtgeschichte Stadsmuseum Bergh bietet alle Infos nun auch in Deutsch an

‘s-Heerenberg. Das Stadsmuseum Bergh in ’s-Heerenberg bei Emmerich bietet ab sofort für deutsche Besucher alle Informationen auch in ihrer Muttersprache an.

Das wird sicherlich einige Besucher aus Deutschland freuen: Das Stadsmuseum Bergh in ’s-Heerenberg bei Emmerich bietet ab sofort für deutsche Besucher alle Informationen auch in ihrer eigenen Sprache an. Vor Kurzem ist auch der Übersichtsfilm mit der Geschichte von ’s-Heerenberg von der Römerzeit bis heute ins Deutsche übersetzt worden. So können deutsche Besucher jetzt alles im Museum in ihrer eigenen Sprache erleben.

Das Museum erzählt die Geschichten des Mittelalters in der Region. Es fängt an mit der Grafschaft Hamaland, im 10. und Anfang des 11. Jahrhunderts, in der Zeit als der deutsche Kaiser regierte.

Auch die Geschichte der Grafschaft Bergh wird im Museum erzählt

Die Grafen wohnten im ehemaligen Schloss in Hochelten. Von Gräfin Adela von Hamaland werde erzählt, so das Museum, dass sie mit ihrem Mann Balderik auf der Motte Montferland gelebt hat und dort vom Kaiser Heinrich II. vertrieben wurde.

Auch wird im Museum die Geschichte der Grafschaft Bergh erzählt. Im 15. Jahrhundert erhielten die Herren van den Bergh, die im Huis Bergh lebten, den Graves-Titel des Deutschen Kaisers.

Sonderausstellung ist noch bis Februar 2020 zu sehen

Die Geschichten werden von fünf Frauen erzählt, die damals viel Macht hatten in der Region. Das ist etwas Besonderes, weil Geschichte in der Regel von Männern bestimmt wird.

Übrigens: Bis Ende Februar 2020 gibt es im Museum noch eine Sonderausstellung über Gräfin Adela und ihren Mann Balderik und die Zeit, in der sie lebten. Am 22., 27., 28. und 29. Dezember werden auch Stadtführungen angeboten, die anfangen beim mittelalterlichen Stadtmodell im Museum. Auf dieser Weise können die Besucher sehen, was heute noch übrig ist von der mittelalterlichen Stadt.

Stadsmuseum Bergh ist zusätzlich den genannten Terminen, jedes Wochenende geöffnet von 12.30 bis 16.30 Uhr.

Das Stadsmuseum Bergh befindet sich an der Marktstraat 3. Mehr Infos gibt es auch unter .