SPD fordert Tempo 30 und Überweg auf Schmidtstraße in Elten

Die SPD würde gern Tempo 30 in einem Kreuzungsbereich auf der Schmidtstraße in Elten beibehalten.

Elten. Die SPD macht sich stark dafür, dass auf einer Kreuzung an der Schmidtstraße in Elten das Tempo gedrosselt und ein Fußgängerüberweg bleibt.

Die SPD-Fraktion in Emmerich hat sich nun mit einigen Anträgen an Bürgermeister Peter Hinze gewandt. Unter anderem, so teilt Fraktionschefin Andrea Schaffeld mit, fordern die Sozialdemokraten einen Fußgängerüberweg an der Kreuzung Schmidtstraße/Neustadt/Sandstraße in Elten.

So soll laut Antrag der SPD, der Rat der Stadt Emmerich die Verwaltung beauftragen, die Beibehaltung eines Fußgängerüberweges in Verbindung mit der dazugehörigen Beschilderung und einer Temporeduzierung auf 30 km/h an der Kreuzung zu initiieren.

Situation ist aus Sicht der SPD gut geregelt

Vor einiger Zeit habe es eine Gefahrensituation dadurch gegeben, dass ein Bauzaun an der Ecke Schmidtstraße/Neustadt aufgestellt wurde. Die Situation sei momentan recht gut geregelt, so die SPD.

Der errichtete Fußgängerüberweg in Verbindung mit den dazugehörigen Hinweisschildern und der Temporeduzierung auf 30 km/h sorge dafür, dass Fußgänger nun viel sicherer die Schmidtstraße überqueren könnten. Die SPD fordert nun, dass diese Lösung auch nach Beendigung der Baumaßnahme weiterhin Bestand

hat.