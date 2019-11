Sogar das Opfer kommt im Krimi der Emmericherin zu Wort

Emmerich. Bei der Krimilesung von Nicole Peters in der Stadtbücherei in Emmerich ging es um einen mysteriösen Mordfall. Die Autorin stammt aus Emmerich.

„Letzte Ausfahrt Auerberg“ lautet der Titel von Nicole Peters‘ erstem Krimi. Rund 60 Besucher hingen am Freitag im Keller der Stadtbücherei gespannt an ihren Lippen. In Kooperation mit der Stadtbücherei Emmerich und der Buchhandlung „Leselust?Klar!“ wurde allen Interessierten die Möglichkeit geboten, Nicole Peters‘ Krimidebüt mitzuerleben.

Es begann mit historischem Roman

Die Autorin schreibe schon seit vielen Jahren, berichtete Magdalena Janßen-Köller bei der Begrüßung aller Anwesenden. Vor einem Jahr habe sie bereits aus ihrem ersten historischen Roman „Land im Nebel“ in der Bücherei gelesen.

Dann ging das Wort an Peters selbst, und sie erklärte das plötzliche Genrewechsel den Zuhörern. „Die Idee für den Krimi kam mir bei einem Schreibworkshop“, berichtete die Autorin mit Leidenschaft. Begeistert haben Krimis sie schon immer, früher hatte sie sich „Die Drei ???“ in dieser Bücherei ausgeliehen. „Ich schreibe das, was ich gerne lese“, erzählte sie. Es folgte eine Erklärung zu ihrem aktuellen Roman „Letzte Ausfahrt Auerberg“.

Autorin arbeitet in Anwaltskanzlei

Da sie selbst seit 20 Jahren in einer Anwaltskanzlei arbeite, habe sie die Hauptfigur, Helen Freitag, zu einer halbirischen Rechtsanwältin gemacht. Passend zur Herkunft der Hauptfigur wurde in der Pause irisches Landbrot, irischer Whiskey sowie Wein und Wasser serviert. Doch zuerst gewährte sie Einblicke in ihren Roman, welcher im Bonner Raum spielt. Die Zuhörer durften in das Leben der Charaktere wie Helen Freitag und Marie Glücklich eintauchen, sogar aus der Perspektive des Opfers wurde erzählt. Die schließlich „unbekannte Tote“ wird zu einem mysteriösen Mordfall, den Helen Freitag im Handlungsverlauf lösen muss. Nicole Peters gab so viel preis, dass nichts vorweg genommen wurde und die Spannung doch alle den Atem anhalten ließ. Nach der Autorenlesung war Platz für Fragen, ebenso konnte ihr Roman erworben und signiert werden.