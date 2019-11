Schüler zeigten in Rees ihr Können beim KeyboardXperience

Das allein mit Keyboards und Keytars eine enorme Bandbreite an Liedern gespielt werden können, zeigte sich Sonntag den etwa 150 Zuschauern im Reeser Bürgerhaus. KeyboardXperience füllte ab 15 Uhr, unter der Regie von Ronald van Barele, die Bühne mit 26 jungen Keyboard- und Keytarspielern, vier Sängerinnen und einer Tanztruppe von Edsel Cameron.

Das Konzept sei „eigentlich ganz einfach“, erklärte der Leiter der Tastenmusikanten. „Fünf Keyboards und zwei Keytars, die die Sache einer Band übernehmen“.

Publikum klatschte gerne mit

Das bewiesen sie dann auch prompt mit dem ersten Lied „Let me entertain you“ von Robbie Williams. Mit dem Gesang von Anne-Fleur van Barele, Letitia ter Steeg, Marjolijn van der Zaag und Nova Schut rissen sie bereits zu Anfang das Publikum derart in ihren Bann, dass alle dem Aufruf zum Klatschen folgten.

Die Bandbreite der Lieder gewährte mit insgesamt 21 Melodien aus Pop, Rock, Techno, älterer und aktueller Musik in Kombination mit talentierten Break- und Streetdance Tänzen erregende Abwechslung.

Einige Sitzplätze blieben frei

Besonderheiten bei den Liedern bildeten unter anderem das „Zelda Overworld Theme“, bei welchem dazu passend ein Video des Nintendospiels hinter den Keyboards gezeigt wurde. „Für Elise“ verband als Cover von NDK Klassik mit der Moderne. Verschreckt wurde dadurch aber kaum jemand: Die Reeserin Malis Kaak zum Beispiel identifizierte sich als Techno-Liebhaberin seit langer Zeit, weshalb sie und Gisela Bocken auch vorbeigekommen waren. Ihnen gefalle es, versicherten sie, allerdings sei es schade, dass noch einige Sitzplätze unbesetzt seien, merkten sie an.

Grund dafür war sehr wahrscheinlich die Konkurrenz der Veranstaltung zu dieser Zeit: Das schöne Wetter und Weihnachtsmärkte. „Dann haben solche Veranstaltungen es schwer“, pflichtete Gisela Bocken bei.

Drehungen auf dem Kopf

Nichtsdestotrotz legten die Vorstellenden sich ins Zeug. So bewiesen die Breakdancer, wie gut sie Spagat machen, aber auch auf dem Kopf Drehungen vollführen konnten. Die Vertreterinnen des Streetdance blieben währenddessen synchron, aber auch einzeln nacheinander im Rhythmus.

„Seid ihr bereit?“, rief Leiter Ronald van Barele am Ende einer 30-minütigen Pause. Vielleicht diente dies als Vorwarnung für den Knall beim Lied „Boom!“ von Tiësto ft. Sevenn. Neben den Rauchgeysieren schossen durch ihn bunte Luftschlangen ins Publikum.

Flaggen über der Bühne

Sie schmückten allerdings hauptsächlich die beiden Flaggen über der Bühne. Die Symbole wiesen darauf hin, dass die deutschen und niederländischen Musiker der Musikschulen des Kreises Kleve unter anderem von Interreg Deutschland Nederland und der Europäischen Union beim musikalischen Verschwimmenlassen der Grenzen unterstützt werden.

Letzteres klappte auf der Bühne hervorragend: Wie im Lied „I‘ve got the music in me“ von Kiki Dee beschrieben hatten sie Musik auf den Lippen, in den Fingerspitzen und Füßen, aber vor allem sichtbar im Herzen.