Rees. Dirk Salzsieder übernimmt in der kommenden Woche den Vorsitz des Wirtschaftsforum Rees von Jürgen Terlinden. Frank Stefan AlÌ rückt in Vorstand.

Rees: Wirtschaftsforum setzt weiterhin auf Rotationsprinzip

Das Wirtschaftsforum Rees bekommt in der kommenden Woche einen neuen Vorsitzenden. Die Personalie steht bereits fest. Denn Dirk Salzsieder, Direktor des Hotel Rheinpark, rutscht an die Spitze des Vereins. Der aktuell noch zweite Vorsitzende tritt die Nachfolge von Jürgen Terlinden an, der wiederum als so genannter Past-Präsident weiterhin dem Vorstand angehört.



Vorteile des Rotationsprinzips

Dieses Rotationsprinzip habe sich gleich aus mehreren Gründen bewährt, findet der noch aktuelle Wifo-Chef. „Mit einem jährlich wechselnden Vorsitzenden gibt es immer wieder neue Impulse“, sagt Terlinden. „Zudem ist es so einfacher, Menschen zu gewinnen, die bereit sind, im Vorstand mitzuarbeiten.“

Da Salzsieder quasi eine Position aufrückt, musste auch für ihn ein Nachfolger gefunden werden. Frank Stefan AlÌ, der bereits vor einigen Jahren im Wifo-Vorstand tätig war, wird wieder in den geschäftsführenden Vorstand rücken und dann getreu dem Rotationsprinzip auch in 2021 den Zusammenschluss von Unternehmern leiten.

Aktuell gibt es 102 Mitglieder

Aktuell zählt das Wifo 102 Mitglieder. Unternehmer aller Branchen und Firmen unterschiedlicher Größe – vom kleinen Familienbetrieb über das mittelständische Unternehmen bis zum finanzstarken Kapitalriesen – kommen auf Augenhöhe zusammen. Der Verein verfolgt den Zweck, die Belange von Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe, Dienstleistung und der freiberuflich Tätigen zu vertreten und somit die wirtschaftliche Entwicklung in der Stadt zu fördern. Auch wegen der Diversität der Vereinsstruktur sei das Rotationsprinzip wichtig, findet AlÌ: „Da kann sich dann jeder auch vertreten fühlen.“

Ein wichtiger Grundpfeiler sind die verschiedenen Arbeitskreise, deren jeweilige Leiter auch im erweiterten Vorstand sitzen. Gerade das Fortbildungsprogramm erfreut sich erfahrungsgemäß einer großen Beliebtheit.

Gabelstaplerausbildung und Erste-Hilfe-Kurs

Los geht es im ersten Halbjahr am 15. Februar. Von 8 bis 15.30 Uhr steht auf dem Gelände der Wwe. Theodor Hövelmann GmbH & Co. KG eine Gabelstaplerausbildung und -auffrischung. Die Kosten belaufen sich auf 125 Euro. Die Auffrischung (nur morgens) wird mit 62,50 Euro berechnet. Als Referent steht Markus Beverungen zur Verfügung. Als weitere Termine sind die Samstage, 14. März, 25. April, 23. Mai sowie 20. Juni geplant.

Für 30 Euro gibt es einen Erste-Hilfe-Kurs am Freitag, 6. März, im RBU-Gebäude an der Empeler Straße. Experte Gerhard Rally wird zudem noch am 15. Mai sein Wissen weitergeben, im Übrigen nicht nur an Führerscheinanwärter oder Teilnehmern aus betrieblichen Anlässen.

Referate auf dem Fahrgastschiff

Das Fahrgastschiff Stadt Rees bildet die Kulisse für Zwei auf einen Streich. Am Dienstag, 21. April, von 14 bis 20 Uhr werden Frank Stefan Alì und Thomas Schäfer als Referenten über das Thema Mehr Umsatz durch aktive Kundenansprache sprechen. Am Dienstag, 5. Mai, 17.30 bis 20 Uhr geht es dann um die Thematik „IT-Sicherheit und Motivation oder Motivation und IT-Sicherheit“. Neben Alì wird auch Gabriele Galler referieren.

Norbert Stamm, Brandschutztechniker der Stadt Rees, ist am Dienstag, 12. Mai, in den Räumen der Lebenshilfe zu Gast. Interessierten gibt er dann wichtige Praxistipps für den Ernstfall. Die Fortbildung dauert in etwa zwei Stunden und beginnt um 16 Uhr.

>> Termin Jahreshauptversammlung

Die erste Veranstaltung in diesem Jahr ist für das Wirtschaftsforum Rees die Jahreshauptversammlung. Sie wird am kommenden Dienstag, 28. Januar, im Hotel Rheinpark abgehalten. Los geht’s um 19 Uhr.

Am Dienstag, 10. März, veranstaltet die Stadt Rees gemeinsam mit dem Wirtschaftsforum Rees die 18. „Job 4 U?“-Lehrstellenarena. Sie findet nach dem großem Erfolg in den vergangenen Jahren wieder im Bürgerhaus der Stadt Rees als Abendveranstaltung von 17.30 bis 19.30 Uhr statt. Der Besuch ist freiwillig und beschränkt sich nicht nur auf Jugendliche ab der neunten Schulklasse.