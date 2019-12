Rees: Volle Kirche fürs Winterkonzert des Gymnasiums Aspel

„Coming home“ lautete wieder das Motto des Winterkonzertes des Gymnasium Aspel. Es fand wie üblich in der St. Georg-Kirche in Haldern statt, dessen Mittelschiff bis hinten gefüllt war. Das Programm dauerte länger als eine Stunde, und beinhaltete sowohl traditionelle Weihnachtslieder wie auch Pop-Hits. „Ich schlage meistens den Kindern ein paar Stücke vor, und daraus wird das Programm für das Winterkonzert dann zusammengestellt“, so Janine Krüger, Musiklehrerin am Gymnasium Aspel und Musikalische Leiterin des Konzertes.

Los ging das Konzert allerdings mit einem Song, den sie nicht ausgesucht hatte. Aus dem nichts erklang die klare Stimme des Achtklässlers Anton Hebing, der sich gewünscht hatte, bei dem Lied „All We Are“ das Solo zu singen, bevor der Aspel Chor dann mit einstieg. Begleitet haben Niklas Brüntink auf der Gitarre, Noah Otten auf dem Cajon und Janine Krüger auf dem Klavier.

Virtuoser Auftritt von Ande Wu

Ohne Pause ging der Chor in das nächste Stück über, bevor Dr. Krüger eine Begrüßung sprach: „Fast das ganze Konzertprogramm ist bei dem Chorwochenende in der Jugendherberge am Hasenacker erarbeitet worden. Allein der jüngere Chor, der aus Fünftklässlern besteht, konnte die Zeit finden, wöchentlich für das Konzert zu proben.“ Der ältere Chor, hauptsächlich aus Neunt- und Zehntklässlern bestehend, sang eine a cappella Version von „Maria durch ein Dornwald ging“ sowie den Song „When We Were Young“ mit den Solistinnen Annika Eickhoff, Emily Palla und Susanna Darmoyan.

Aspel Brass spielte „I’ll Be Home for Christmas“. Das Publikum schnippste bei dem Lied mit. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Solistisch sang eben diese Emily Palla dann auch das von ihr geschriebene Lied „Spread Out my Wings“. Die Zehntklässlerin nimmt Gesangunterricht, und hat dieses Lied über Heim- und Fernweh als Bewerbungsstück für ein Auslandsjahr geschrieben. Ihr voraus spielte mit Virtuosität und Überzeugung Ande Wu, momentan in der achten Klasse, das Klavier-Impromtu in As-Dur von Franz Schubert.

Ensemble überzeugte mit schöner Melodie

Dann war der Aspel Chor wieder dran, und sang, mit Unterstützung des Publikums, „Je ne parle pas Francais“, wobei die drei jungen Solisten Lia Eberhardt, Laurie Arntz, und Christian Szostock die Strophen übernahmen.

Nun folgte das Instumentalisten-Ensemble Aspel Brass: Zwei Flötistinnen, zwei Trompeter und eine Klarinettistin spielten „I‘ll Be Home for Christmas“, wobei das Publikum während des Flöten-Solos mit schnipste. Ein sechsköpfiges Ensemble spielte ein Arrangement des Stückes „Beethoven‘s Secret“. Das Ensemble, bestehend aus Klavier und E-piano, Cajon, Violine und Cello brauchte zwar einen zweiten Anlauf um das Stück zum laufen zu bringen, jedoch überzeugte die schöne Melodie des Instrumentalstückes, und das Ensemble bekam umso mehr Applaus.

Zum Abschluss gab’s anhaltende Ovationen

Als Gast spielte und sang die ehemalige Aspel-Schülerin Marina Thiel zwei ihrer eigenen Lieder: „Seerosenteich“, welches sie noch zu ihrer Zeit als Schülerin in Aspel geschrieben hatte, und das Lied „Kompass“, welches während ihres Work and Travel-Aufenthaltes in Portugal entstanden ist. Abschluss des Konzertes war „Happy New Year“ von Abba; von Susanna Darmoyan auf ihrer Muttersprache Armenisch,von Shirley Dekker und dem Aspel-Chor auf Englisch gesungen. Mit Applaus und anhaltenden Ovationen vom Publikum schloss das Konzert.