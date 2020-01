Rees: Verwirrung um „Tanz in den Mai“-Wechsel nach Anholt

Tanz in den Mai war in Androp immer beliebt. Aber das Event wird nach Anholt umziehen.

Rees. Die Stadt Rees unterstreicht, dass Sicherheitsauflagen für Tanz in den Mai unverändert sind. Synergien stehen beim Wechsel nach Anholt im Fokus.

Verwundert reagierten Mitarbeiter der Stadt Rees über die NRZ-Berichterstattung vom 10. Januar. Darin befand sich als Begründung für die Verlegung der Veranstaltung „Tanz in den Mai“ von Androp nach Anholt die Aussage, dass dies auch mit zu hohen Sicherheitsauflagen für das Veranstaltungsgelände in Androp zusammenhinge. Dem ist nicht so.

Gleiche Sicherheitsauflagen für gleichartige Veranstaltungen

Da für gleichartige Veranstaltungen selbstverständlich auch gleiche Sicherheitsauflagen gelten müssen und diese sich nicht geändert haben, nahm die Stadt Rees noch einmal Kontakt zu dem Veranstalter auf. Dieser versicherte gegenüber der Stadt Rees, „dass die Verlegung nach Anholt in erster Linie damit zusammenhinge, dass sich auf diese Weise Aufwand reduzieren ließe“, heißt es in der Mitteilung der Stadt Rees.

Tanz in den Mai in Androp ist im Laufe der Jahre gewachsen und somit mussten die Veranstalter auch die Sicherheitsvorkehrungen anpassen. Allein dadurch sind höhere Kosten entstanden. Und nicht weil die Stadt Rees zusätzliche Maßnahmen einforderte. Da mit dem gleichzeitig stattfindenden Trecker-Treck in Anholt Synergien erzielt werden könnten, entschloss sich Veranstalter Detlef Westerhoff für den Wechsel nach Anholt, wie er der Stadt Rees mitteilte.

Wie berichtet wird es kein Tanz in den Mai mehr am Hof Beenen in Androp geben. Stattdessen wird im Rahmen des Tractor Pulling an der Regniet in Anholt auch in den Mai getanzt.