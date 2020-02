Rees: Überwältigender Abschied von Pater Kumar

Dass sich in einer Kirche die Menschen erheben, um einer Person langanhaltenden Beifall zu spenden, ist durchaus eine Seltenheit. Im Falle des Paters Raja Kumars war es den Menschen in der voll besetzten Kirche St. Mariä Himmelfahrt aber ein spürbares Bedürfnis, dem Mann, der sie sieben Jahre lang seelsorgerisch begleitet hat, ihre Wertschätzung auszudrücken.

Die Chöre der Kirchengemeinde St. Irmgardis hatten unter dem Dirigat von Klaus Lohmann den Abschiedsgottesdienst feierlich gestaltet, die Schützenvereine der Ortschaften Abordnungen geschickt. Seine letzte Predigt hatte Kumar mit der Bibel-Geschichte von der Prophetin Hanna und dem frommen Mann Simeon, die das Jesuskind im Tempel antreffen, unter das Motto „Begegnungen“ gestellt.

„Unter dem Talar sieht man die zitternden Knie nicht“

„Ich bin ein Mensch, der unter den Leuten sein möchte. Ein Priester kann nicht allein sein, er braucht die Leute“, gestand er beim Empfang zu seinen Ehren im Bürgerhaus. „Als ich 2012 hierherkam, musste ich mich neu orientieren – die Wege, das Grüßen, die Sprache“, gestand der Pater bei seiner Abschiedsrede. Er habe nie gedacht, so lange am Niederrhein zu bleiben. In dieser Zeit habe er eine „Fülle von Erfahrungen“ gemacht mit „vielen unterschiedlichen emotionalen Erlebnissen“, manchmal sogar an einem Tag „mit Beerdigung, Taufe, Ehejubiläum und Messe“.

Als Priester „muss man stark sein -- aber unter dem Talar sieht man die zitternden Knie nicht“, zitierte er aus dem zweiten Bibelwort aus dem zweiten Korintherbrief: „Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“ Er habe versucht, in seiner Zeit in Rees „mit meiner begrenzten Kraft alles zu geben“, dankte er dem Pastoralteam, Pfarrer Michael Eiden und der Gemeinde, „die mich so gut aufgenommen hat.“ Ein Glücksfall für Rees.

„Seine offene Art wird bleiben“

Eiden selbst dankte wie der Pfarreirat dem Pater für seine Arbeit, aber machte auch der Gemeinde ein Kompliment, wie diese Kumar „aufgenommen und getragen“ habe. Er bezeichnete ihn als „freundlichen und bescheidenen Menschen“, der „immer wieder den Geist und die Spiritualität seines Ordens und seiner Herkunft versucht hat, mit einzubringen.“ Bei dem Empfang im Bürgerhaus wurde nochmal deutlich, welch hohes Ansehen sich der Pater erworben hat.

„Seine offene Art wird bleiben“, erinnerte sich Diakon Michael Höfer mit Wehmut an „die Donekes, die er immer erzählt hat.“ Beschreibungen wie „Menschenfischer“ machten die Runde. „Durch seine Art, auf die Menschen zuzugehen, hat er Sympathien geschaffen. Und er hat dafür gesorgt, dass sich Menschen angesprochen fühlten“, meinte der stellvertretender Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Hermann-Josef Becker. „Er war für die ganze Stadt ein Glücksfall“, fand der Reeser Bürgermeister Christoph Gerwers.

„Er hat in unseren Herzen Spuren hinterlassen“

Er hat in der Kirche ja gesagt: „Begegnungen machen glücklich.“ Die Begegnung mit ihm hat uns auch glücklich gemacht.“ Kumar habe „in Rees in unseren Herzen Spuren hinterlassen. Er hat so eine humorvolle Art, eine Freundlichkeit und Herzlichkeit und dabei war er sympathisch bescheiden.“ Maria Scholten meinte nur: „Da ist vieles, was man nicht direkt in Worte fassen kann. Wenn er im Gottesdienst da stand und „Guten Morgen“ sagte, da ging direkt die Sonne auf.“

>>Raja Kumar will sich seinem Hilfsprojekt verstärkt widmen

Raja Kumar kündigte an, sich nach seiner Rückkehr in die indische Metropole Bengaluru seinem dortigen Hilfsprojekt, einer Tischlerei-Ausbildungswerkstatt und der Ausbildung für die NäherInnen, verstärkt widmen zu wollen. „Was sonst noch kommt, das weiß ich nicht.“ In Rees wurde das Projekt „Leben Trust“ die Jahre über unterstützt, das soll auch so weitergehen, unterstrich Johannes Griebler, Vorsitzender des neu gegründeten Fördervereins. Dazu würden jetzt weitere Mitglieder und Spender gesucht.