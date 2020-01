Rees/Anholt. In Rees fällt das große Tanzevent auf dem Hof Beenen in Androp am 30. April aus. Stattdessen wird der Tanz in den Mai nach Anholt verlegt.

Rees: Tanz in den Mai wird von Androp nach Anholt verlegt

Es hat sich ausgetanzt. In diesem Jahr wird es keinen Tanz in den Mai auf dem Hof Beenen in Androp geben. Zum Hintergrund wollte der Veranstalter Festzeltveranstaltungen Detlef Westerhoff wenig sagen, wohl aber, dass im Laufe der Jahre die Auflagen in Sachen Security unter anderem so hoch geworden sind, dass es wenig Sinn mache, diesen Standort beizubehalten.

Tanz in den Mai als Eröffnung vom Tractor Pulling in Anholt

Statt dessen wird der Tanz in den Mai am 30. April nach Anholt verlegt, auf die Festwiese am Ende der Straße, Regniet 4.

Hier wird am 30. April im Zelt 1, der Main Area, ein DJ-Team auflegen, im Zelt 2 wird zu der Top40-Liveband abgefeiert. Was für Detlef Westerhoff auch wirtschaftlich Sinn macht, denn hier findet bis zum 3. Mai das bekannte Tractor Pulling statt, ebenfalls eine Großveranstaltung, für die der Heeldener Gastronom und Veranstalter ebenfalls Festwirt ist.

Für die Musiktechnik und das Booking von Djs und Liveband sorgt die Firma Eventec aus Bocholt. Es soll ebenso wie in Androp auch der Bustransfer aus den Nachbarstädten angeboten werden.