Rees: Shuttle-Service bringt Prominenz zur großen Gala

Andreas Schmitz bewies schon Mut zur Lücke, als er als junger Mann das Unternehmen Schmitz Krankenfahrten im Jahr 2011 gründete. Jetzt hat er eine neue Idee und sucht dafür bis zu 150 VIP-Fahrer, die zu bestimmten Anlässen einsetzbar sind.

Die Fahrzeuge von Schmitz Krankenfahrten sind Tag für Tag am unteren Niederrhein unterwegs, weit über 100 Patienten am Tag werden vom Unternehmen befördert. Vor einem Jahr erweiterte Andreas Schmitz das Unternehmen um Fahr‘ mit Schmitz, den Taxidienst rund um die Uhr in Rees und Kalkar.

Shuttle für die Stars der Goldenen Sonne

Nun hat der 33-jährige Reeser wiederum eine Lücke aufgetan. Die Idee entwickelte er, als seine Taxis für den Flughafenshuttle im vergangenen Jahr für die Großveranstaltung von TV Sonnenklar, der Verleihung der Goldenen Sonne, im Wunderland Kalkar angefordert wurden.

Das technische Know-how für Event-Shuttle-Fahrzeuge kann Andreas Schmitz vorhalten. So machte er für 2020 dem Veranstalter ein Angebot. Denn dieser suchte einen Partner, um zirka 300 Prominente zu der Großveranstaltung Ende April zu chauffieren.

So gründete Andreas Schmitz die Abteilung event-shuttle.com und wird nun mit 25 Fahrzeugen diese Aufgabe im April übernehmen. Die Fahrzeuge werden zur Verfügung gestellt, die Fahrer wirbt Andreas Schmitz gerade an. Wenn sie einen Personenbeförderungsschein benötigen, bezahlt die Firma diesen. „Die Bewerbungsgespräche für die Aushilfsfahrer führen wir im Bus, der Bewerber fährt, wir befragen ihn dabei. Das ist eine gute Möglichkeit zu testen, ob der Fahrer oder die Fahrerin geeignet ist.“

50 Fahrzeuge im Einsatz für das Toyota 24-Stunden-Rennen

Da seine Firma auch Ortungssysteme in den Mietfahrzeugen installiert, kann der Gastgeber genau sehen, wo sich das Fahrzeug gerade befindet, was für Liveauftritte, wie dem von José Carreras im vergangenen Jahr, von großer Bedeutung ist. „Wir bemühen uns, zu 100 Prozent professionell und transparent zu sein.“

Im Mai wird Event-Shuttle die Gäste für Toyota im Rahmen des 24-Stunden-Rennens am Nürburgring befördern. Dazu werden 40 Fahrzeuge im Einsatz sein. Ein weiteres Ziel ist es, für den Shuttle-Service lokale Festivals unter Vertrag zu bekommen. Hier laufen erste Gespräche.

Rollstuhltransport zum Festival

Natürlich waren Schmitz Taxis und Krankenfahrzeuge auch in Weeze beim Parookaville im Einsatz, auch für einen Rollstuhltransport „Wir haben zum Beispiel eine Rollstuhlfahrerin täglich von Xanten zum Parookaville Festival gefahren. Und natürlich auch Gäste dort hingebracht oder abgeholt.“ Ebenso waren die Taxis beim Haldern Pop Festival im Einsatz.

Und auch Promis wurden von Schmitz Taxi vom Flughafen zum Wunderland gefahren. Geärgert hat sich Andreas Schmitz, dass im vergangenen Jahr ein Kollege das Schlagerpaar Marianne und Michael zur Goldene Sonne nach Kalkar gefahren hat und nicht er selbst, erzählt der Chef von 65 Mitarbeitern schmunzelnd. Bald wird seine Truppe auf über 100 Fahrer und Rettungshelfer ansteigen.

„Für Event-Shuttle werden die Fahrer nur für den Zeitpunkt des Auftrages als geringfügig Beschäftigte eingestellt. Dazu schließen wir für sie Vorabverträge ab“, erklärt Schmitz, der gerade jemanden in Vollzeit eingestellt hat, der für den Vertrieb und das Personalwesen zuständig ist. Aktuell ist Schmitz auch Ausbildungsbetrieb für kaufmännisches Büromanagement.

Will deutschlandweit bekannt werden

Sein geschäftlicher Partner in der Abteilung Event-Shuttle, Andreas Stenzel von der Hamminkelner Agentur Apart Event, betreut viele große Festivals. Und so hoffen beide, dass Event-Shuttle deutschlandweit bekannt wird. Wenn das gelingt, will Schmitz dafür eigene Fahrzeuge anschaffen.

>>> Prominente Preisträger bei der Goldenen Sonne

Unter den prominenten Preisträgern 2019 waren der Weltstar José Carreras, der Schauspieler und Regisseur Peter Weck, TV-Satiriker Oliver Kalkofe, Elke Sommer, Christine Neubauer, Wolfgang Bosbach und Harry Wijnvoord sowie internationale Musikstars wie Harpo, Barry Ryan oder Nicole.

Zur Fahrzeugflotte von Andreas Schmitz gehören 25 Krankenfahrzeuge und zehn Taxen, davon zwei Busse, die acht, und vier Großtaxis, die sechs Fahrgäste befördern können.

Angemietet hat Andreas Schmitz auch den Waschplatz an der Empeler Straße, ehemals Steffis Imbiss, für seine Fahrzeuge.