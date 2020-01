Rees: Reiterball der Bürgerschützen war wieder gut besucht

Der Reiterball der Reeser Bürgerschützen entwickelt sich zu einem der bestbesuchten Feste im Jahr. So wurde das amtierenden Königspaar Mario und Anne Schaffeld mit seinem Throngefolge im bis auf den letzten Platz gefüllten Bürgerhaus zum Einzug mit großem Beifall begrüßt.

Rittmeister Wilhelm Bußhaus hieß als Gastgeber nicht nur seine Vereinskameraden willkommen, sondern auch die Abordnungen der benachbarten Vereine. Schließlich hatte er auf den Schützenfesten in den Ortsteilen mächtig die Trommel für das Reeser Fest gerührt und so freute er sich, dass die Königspaare mit ihren Thronpaaren aus Grietherbusch, Esserden und Bienen sowie der Empeler Rittmeister der Einladung gefolgt waren.

Lob an die Landwirte

Seine Ansprache nutzte Landwirt Wilhelm Bußhaus, um für Verständnis für die Sorgen der Bauern zu werben und die Organisatoren der Bauerndemo zu würdigen. Als Wilhelm Bußhaus die Nachfolge von Rittmeister Hein Eyting antrat, führte er einen Preis für Damen ein und nannte diesen „Leuchtende Augen“. Damit wird die Frau eines Bürgerschützen ausgezeichnet, die sich im abgelaufenen Jahr besonders um den Verein bemüht hat.

In der Vergangenheit wurde diese Auszeichnung an Magda Dresen, Carmen Roos, Hildegard Eyting, Ulrike Terstegen, Monika Baumann, Gertrud Drießen und nun in 2020 an Iris Scholten verliehen. Sie durfte einen riesengroßen Blumenstrauß von Gärtnermeister Matthias Maas in Empfang nehmen.

Erst Tombola, dann Tanzbein

Gut war wieder die Stimmung auf dem Reiterball. Foto: Jens Uwe Wachterstorm / Funke Foto Services GmbH

Besonders viel Lob fand der Rittmeister nicht nur für die festlich gekleideten Gäste, sondern er freute sich auch darüber, dass so viele junge Leute den Reiterball schätzen.

Präsentkörbe, eine Rehkeule und Essensgutscheine gab es bei der Tombola zu gewinnen, bevor das Tanzbein geschwungen wurde und sich die Gäste an der Theke oder in der Cocktail Bar vergnügten. Für ausgelassene Tanzmusik sorgte die Band Schröder Entertainment.