Rees-Millingen. Die Polizei veröffentlicht Fotos von den Millinger Zigaretten-Dieben im Oktober. Sie waren in den Edeka-Markt eingebrochen. Wer kennt die Täter?

Rees: Polizei veröffentlicht Fotos vom Edeka-Einbruch

Bereits am 31. Oktober 2019, um 4.11 Uhr, erhielt der Eigentümer des Edeka-Supermarktes an der Hauptstraße in Rees-Millingen eine telefonische Mitteilung über eine Alarm-Auslösung in seinem Geschäft. Als er gegen 4.40 Uhr vor Ort eintraf, stellte er einen Einbruch und den Diebstahl von Zigaretten in unbekannter Höhe fest.

Drei männliche Täter auf den Videos zu sehen

Die Videoaufnahmen von dem Supermarkt-Einbruch bei Edeka in Millingen sind qualitativ nicht hochwertig. Aber die Polizei hofft dennoch auf verwertbare Zeugenhinweise. Foto: Polizei

Auf dem Überwachungsvideo konnten drei männliche Tatverdächtige gesichtet werden. Die Polizei kann jetzt Video-Aufnahmen aus dem Supermarkt veröffentlichen. Die Qualität der Bilder hält sich allerdings in Grenzen.

Die Polizei fragt: Wer kennt die Männer auf den Bildern oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Kripo Emmerich unter 02822/7830.

Insgesamt sind drei Täter auf den Videos zu sehen. Foto: Polizei