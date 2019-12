Rees. Unbekannte Täter sind vergangene Woche bei einem Energieversorger in Rees eingebrochen. Dabei wurde eine Fensterscheibe zerschlagen.

Rees: Polizei meldet Einbruch bei einem Energieversorger

Einen Diebstahl meldet nun die Polizei in Rees. Unbekannte, so teilt die Polizei mit, sind offenbar in der zurückliegenden Woche in einen Aufenthaltsraum eines Energieversorgers an der Rauhen Straße eingedrungen.

Fensterscheibe eingeschlagen

Hierzu überstiegen sie zunächst einen Zaun und schlugen eine Fensterscheibe ein, gelangten jedoch von dort aus nicht weiter in andere Gebäudeteile.

Daher verließen sie den Tatort ohne Beute. Die Kripo Emmerich sucht Zeugen der Tat, die sich unter 02822/7830 melden können.