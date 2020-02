Rees: Millinger Grundschüler zogen kostümiert durchs Dorf

Millingen. In Millingen zogen die Grundschüler wieder mit ihrem Rasselumzug durch das Dorf. Dabei wurden verschiedene Stationen angelaufen und gesungen.

Gut gelaunt feierten die Kinder der St.-Quirinus-Grundschule Millingen auch in diesem Jahr wieder Karneval. Wie üblich, führten einige Viertklässler souverän durch das bunte Programm mit einem Karnevalsgedicht, das die Klasse 3a aufsagte, Witzen, die zum Lachen animierten, Liedern zum Mitsingen und Mitmachen, Tänzen und einem Mitmach-Rap, den die Klasse 1b aufführte in der schön geschmückten Turnhalle.

Nach der gemeinsamen Feier in der Turnhalle wurde auf dem Schulhof in der bunten Pause gesungen, gespielt oder zu der schwungvollen Musik getanzt. Anschließend zogen die toll verkleideten Narren durch das Dorf, machten Krach mit ihren Rasseln und sangen Karnevalslieder.

Alte Karnevalshits an drei Stationen gesungen

Die Stationen des Umzugs waren die Volksbank, das Altenheim und der örtliche Edeka-Markt. Die Kinder sangen alte Hits wie das Lied „Und wenn im Dorf die Bratkartoffeln blühn, wird alles wieder gut“ oder „Die Tante aus Marokko“ und hatten viel Spaß.

Nach dem Umzug hatten die Kinder noch Gelegenheit in den Klassen ihre „Schätze“ – also ihre Süßigkeiten – zu teilen oder zu tauschen und auch für die Kinder, die wegen Krankheit leider nicht an der Karnevalsfeier teilnehmen konnten, wurde in den Klassen gesammelt.