Rees: Mercedes Sprinter mit Gärtnereiwerkzeug gestohlen

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Sprinter-Diebstahl in Rees.

Rees. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurde in Rees ein grüner Mercedes Sprinter gestohlen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Einen grünen Mercedes Sprinter stahlen unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen, 3. März. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz an der Straßen Am Westring/Wardstraße.

Gärtnereiwerkzeuge befanden sich im Fahrzeug

Der Wagen trägt eine weiße Firmenaufschrift und das Kennzeichen KLE-RV169, berichtet die Polizei. Er war beladen mit verschiedenen Gärtnereiwerkzeugen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder zum Verbleib des Fahrzeugs bitte an die Kripo Emmerich unter 02822/7830.