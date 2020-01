Rees: Komische Kunst von Rolf Tiemann im Rathaus zu sehen

Was ein kreativer Autodidakt alles erreichen kann, bewies Rolf Tiemann ab 11.30 Uhr am Sonntag. Seine Bilder der „komischen Kunst“ schafften es nicht nur als Ausstellung in das Rathaus der Stadt Rees, sondern wurden auch von Bürgermeister Christoph Gerwers persönlich für die Bewunderung von Kunstliebhabern und Neugierigen freigegeben.

„Das war ja schon mal ein sehr vielversprechender Auftakt“, sah der Bürgermeister die musikalische Einleitung der Haldern Strings als gutes Ohmen für die Ausstellung. Er trauere zwar der Fußballausstellung von Christoph Buckstegen noch nach, wusste aber das Bild „Sau schwer“ neben seiner Bürotür mit Humor zu nehmen.

Streicher spielten das Lied „The Entertainer“

Als „Werke, die gesellschaftspolitische Themen ansprechen“, würdigte er die Malereien, die nun an Fäden die Wände hin abhingen. An den Witz und die Satire der Kunst angepasst, spielten die Streicher das Lied „The Entertainer“ von Scott Joplin.

Dann nahm auch der Münsteraner selbst Stellung vor dem Rednerpult, dankte jeglicher Unterstützung und erklärte sein Konzept. Dazu gab er zuerst ein Zitat von Sigmund Freud an, dem er dann aber doch die Erklärung „Der Witz ist der verkleidete Priester, der jedes Paar traut“ von Jean Paul vorzog. Diesem Zitat war er zum Beispiel beim Bild „Rembrandt mit dem Ölschinken“ nachgegangenen.

Künstler parodierte frequente Handynutzung

Auf der Leinwand war der berühmte belgische Künstler ertappt worden, wie er einen dicken Schinken in Ölfarben verewigte. Komisch, also genau so, wie es sein sollte. „Ich wollte zwar nie Priester werden, aber ich habe es geschafft“, gab Rolf Tiemann zu.

Er parodierte aber auch die frequente Handynutzung in unserer Gesellschaft und meinte, wir sähen den handlichen Minicomputer als „das neue Medium der Erkenntnis“. Sein bescheidener Wunsch bestand allerdings allein darin, die Besucher seiner Ausstellung zum Lachen zu bringen – ob durch das Wiedererkennen gesellschaftlicher Eigenheiten, oder durch Verachtung, wäre ihm egal.

Besucher schmunzelten über Trump-Karikaturen

Nachdem die Halderner Strings mit dem Lied „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ begeistert hatten, überreichte Christoph Gerwers dem Münsteraner Aussteller noch Bilder von Rees als Geschenk und erklärte die Ausstellung für eröffnet. Nun konnten die Anwesenden als erste und noch dazu mit einem Sektglas die Bilder an den Flurwänden der ersten und zweiten Etage bewundern und über Trump-Karikaturen schmunzeln.

Bei wem der Anblick eines Werkes einen Besitzdrang auferlegte, konnte es als Postkarte, Druck oder auch als Original kaufen. Die Preisliste bei letzteren schwang sich von 500 bis 2500 Euro in die Höhe. Jedoch zurecht, hörte man, da Rolf Tiemann bereits fünf Jahre Erfahrung im Bereich der komischen Kunst vorweisen kann.

Außerdem erschienen Bilder von ihm bereits im Satiremagazin Eulenspiegel und im Inkognito-Kartenverlag. Seine Liste an Ausstellungen ist ebenfalls beachtlich lang.