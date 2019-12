Haldern. Unter der Leitung von Heiner Frost gaben der Kammerchor Haldern und das Orchester Opus M in Rees ein Konzert in der Klosterkirche Aspel.

Rees: Klassische Musik ertönte in der Klosterkirche Aspel

Nur die Christmette an Heiligabend konnte wohl den Andrang am zweiten Weihnachtstag in der Klosterkirche Aspel übertrumpfen. Die Erinnerung an die Messen hing zwar noch in der weihräuchernen Luft, allerdings versprachen sich die Besucher für die Zeit zwischen 17 und 18 Uhr keine Predigten sondern klassische Musik.

Die Einlösung des Versprechens übernahmen der Kammerchor Haldern und das Kammerorchester Opus m mit Soli der Violinistinnen Esther-Marie Verbücheln, Katrin Nowak und Lena Höfkens. Leiter Heiner Frost dirigierte die 20 Chormitglieder und die elf Streicher in Harmonie.

Die Wahl des Veranstaltungsortes erklärt

Als sämtliche Bänke gefüllt waren, brachten sich die Vertreter von Sopran, Alt, Tenor und Bass des Chors vor dem Altar in Stellung. Was folgte, erklärte die Wahl des Veranstaltungsortes: Ihr gesanglicher Einklang wurde durch den Widerhall von den Kirchenwänden noch unterstrichen und in ihrer Andacht bekräftigt.

Die Version der Frauen des Kammerchors von Simon Wawers Lied „O du stille Zeit“, welches auch dem Konzert seinen Titel verlieh, kletterte die Tonleiter hinauf. Teils sangen sie so hoch, dass ihre Stimmen über die besungenen Bergen hinweg und in himmlische Gefilde zu schweben schienen.

Rasantes und energisches Tempo

Das Kammerorchester Opus M spielte in der Klosterkirche Aspel. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Auch nach den Wechseln mit dem Kammerorchester, blieb der Chor konzentriert in seriöser Vortragshaltung.

Ihre ruhige Kraft stand im Kontrast zu dem meist rasanten und energischen Tempo, welches das Kammerorchester bei ihren Auftritten an den Tag legte. Die Streicher spielten mit einer Intensität, die ihnen enorme Fingerfertigkeit abverlangte. Einen Beweis dafür lieferten sie bereits in ihrem ersten Stück von Johann Sebastian Bach. Als Einleitung erklärte Heiner Frost, dass er das Konzert für drei Violinen (BWV 1064) selbst angepasst und verändert hätte.

Ein Stück dem Publikum ans Herz gelegt

„Ich habe gedacht, ich erlebe eine Uraufführung des längst verstorbenen Bach“, schwärmte der Dirigent und Leiter der Konzertreihe reeserviert von seiner ersten Begegnung mit der Komposition. So legte er dem Publikum das Lied auch als „Ja-Stück“ zum immer wieder anhören ans Herz.

Tatsächlich verklanglichte die fröhliche Melodie Bilder einer prunkvollen Stadt mit Barockgebäuden und dem Komponisten Bach als Spaziergänger dazwischen. Nach diesem glücklichen Höhenflug ließen schwermütige, dunkle Töne Zuhörer rasch in traurigere Stimmung fallen.

Tosende Applaus nach den Darbietungen

Doch diese währte nur kurz und bei weitem nicht so lang, wie der tosende Applaus nach den Darbietungen. Denn in weiteren Liedern wie „Verley uns Frieden“ von Heinrich Schütz, Johann Michael Bachs „Fürchtet euch nicht“, oder „Jesu, meine Freude“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy bewiesen sie den Zuhörern ihr Können.