Erfreut und erleichtert rammten Carmen und Matthias Wallaschkowski die Schaufel für den symbolischen Spatenstich in die Erde auf dem Gelände der Marie-Curie-Straße in Rees, während Familie und Mitarbeiter das Banner des Pirtek-Unternehmens in den Händen hielten. „Dass es endlich losgeht“, war für Inhaber Matthias Wallaschkowski die zentrale Nachricht an diesem Tag.

Die ersten Bagger sollen kommende Woche anrollen

Denn die ersten Bagger sollen bereits nächste Woche anrollen. „Wir sind seit einem guten Dreivierteljahr in der Vorplanung und hoffen, dass wir in diesem Jahr oder Ende des Jahres fertig werden und in unsere eigene neue Halle ziehen.“

Der Umzug sei notwendig gewesen, weil „da, wo wir seit 2012 untergemietet haben, an der Albert-Einstein-Straße es uns langsam, aber sicher zu klein“ geworden sei. „Und hier haben wir die Möglichkeit, uns zu erweitern.“

Das Unternehmen wächst stetig

Denn das Unternehmen wachse stetig, „Wir sind im Augenblick mit drei Service-Fahrzeugen unterwegs, das vierte ist in Planung. Von daher brauchen wir ein größeres Lager, ein, zwei Büroräume mehr.“ Deshalb habe man sich zu diesem Schritt gemeinsam entschlossen.

Auf den 2500 Quadratmetern Fläche werde der Büro- und Sozialtrakt zweigeschossig gebaut, so dass man langfristig mehr Mitarbeiter beschäftigen könne. „Wir haben zur Zeit fünf und wir wollen gucken, ob wir das eine oder andere Service-Fahrzeug mehr auf die Straße kriegen.“

Anfang Dezember soll Bauphase beendet sein

Thorsten Schröder, Bauleiter des beauftragten Sonsbecker Ingenieurbüros Christian Mummert, erläuterte den Rahmen des Ganzen. „Ziel ist, Anfang Dezember fertig zu sein. Wir bauen 25000 Quadratmeter Pflasterfläche, die Lagerhalle, den Standort und das Büro.“ Der finanziell gesetzte Rahmen beträgt nach Schröders Angaben 300 000 Euro.

Der Schritt ein paar Meter weg vom alten Standort habe viele Vorteile, sagt Wallaschkowski. „Da vor unserer Nase dieses Baugebiet hier entstanden ist, brauchen sich die Kunden nicht an einen neuen Standort zu gewöhnen. Die Mitarbeiter sind mit ihren Fahrzeugen schnell an der Autobahn und kommen hier gut über den Rhein. Das ist für uns wichtig, weil wir ein sehr großes Gebiet haben.“

Es kommen noch mehr Firmen

Heinz Streuff, Wirtschaftsförderer der Stadt Rees, begrüßte den Schritt der Firma. „Es ist erfreulich, dass die Entwicklung in diese Richtung geht. Wir haben mit der Firma Pirtek hier ein Unternehmen gewinnen können, dass in Rees bereits in der Vermietung schon einige Jahre ansässig ist, aber jetzt den Schritt in eine größere Geschichte wagt.“

Mit der Ansiedlung hier schließe sich ein weiterer Kreis. „Denn die Firma Pirtek ist neben sieben anderen Firmen, die sich hier ansiedeln werden, diejenige Firma, die anfängt.“

Vier weitere Flächen sind schon veräußert

Anfang April würden in der nächsten Sitzung des Rates die letzten zwei, drei Grundstücke auf der Fläche vergeben. Die übrigen vier Flächen seien bereits veräußert Die Planungen für die Bebauung liefen bereits, sagte Streuff. „Vom Grundstücksankauf bis zur Realisierung bekommt eine Firma drei Jahre in der Regel Zeit. Ich denke, in den nächsten zwei bis drei Jahren wird das Gebiet zugelaufen sein.“ Gewerbeansiedlungen seien ein ganz wichtiger Baustein für Rees, „da wir ja in den Aufkommen der Gewerbesteuer nicht so gut aufgestellt sind wie andere Kommunen.

>>> Weltweit operierendes Unternehmen

Pirtek ist ein mobiler Service für Hydraulikleitungen, der unter anderem für Unternehmen und an Autobahn-Baustellen tätig ist, Vorrichtungen vor Ort austauscht und repariert. Als weltweit operierendes Franchise-Unternehmen agiert es bundesweit mit 82-Service-Centern und 300 Fahrzeugen. Die nächsten Standorte in der Region sind Dinslaken, Duisburg, Krefeld und Münster.