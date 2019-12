Rees: Heimatverein Millingen-Empel erhält den Heimatpreis

Große Freude bei den drei Damen des Heimatvereins Millingen-Empel, und jede Menge Applaus seitens der Ratsmitglieder: Bürgermeister Christoph Gerwers verlieh jetzt erstmals in Rees den mit 5.000 Euro dotierten Heimat-Preis des Landes NRW. Monika Schwinning, Monika Michelbrink-Roth und Sigrid Hommen nahmen ihn für den Verein entgegen. „Sie haben eine gute Entscheidung getroffen“, lobte Gerwers die Mitglieder aus Kulturausschuss und Rat, die sich für den diesjährigen Preisträger ausgesprochen hatten.

Eine leichte Entscheidung sei das nicht gewesen, betonte der erste Bürger der Stadt. Denn der Jury hätten gleich sieben Empfehlungsschreiben potenzieller Preisträger vorgelegen. Und ohne Zweifel würden fast alle Kandidaten die festgelegten Kriterien erfüllen. Denn alle Vereine hätten sich insbesondere für den Erhalt von Kultur und Tradition und für die Pflege des Brauchtums eingesetzt. Gerwers: „Dafür danke ich allen Vereinen.“

„Ohne den Heimatverein läuft in Millingen nichts, in Empel fast nichts“

„Wenn ich mir die Liste der Aktivitäten des Heimatvereins ansehe, meint man, dass ohne ihn in Millingen nichts, und mit einem Blick zu Conny Meyboom, in Empel fast nichts läuft“, sagte Gerwers auf den langjährigen Ortsvorsteher von Empel bezogen, der zuvor feierlich verabschiedet worden war.

In der Ratssitzung wurde auch der langjährige Ortsvorsteher von Empel, Conny Meyboom, durch Bürgermeister Christoph Gerwers verabschiedet. Foto: Remy

Der Heimatverein organisiere unter anderem das jährliche Kartoffelfest, das als Nachfolger der Kirmes fest etabliert sei, ist für das jährliche Weihnachtsevent am 2. Advent verantwortlich, plant das zweijährig stattfindende „Angrillen“, pflege die niederrheinische Mundart mit der Gruppe „Proot Platt“, kümmere sich um die Weihnachtsbeleuchtung, die Bepflanzung der Blumenkübel im Frühjahr. „Überregional bekannt ist zudem das hochkarätig besetzte Klappstuhl-Theater an der Burgruine Empel“, betonte der Festredner.

„Finanzspritze genau zur richtigen Zeit“

Auch wenn es nicht in die Kategorie des Heimat-Preises falle, würdigte er zudem das Engagement des Vereins durch Bastel- und Malkurse für Kinder. „Da wird eine tolle Arbeit geleistet“. Der Heimat-Preis sei aber sicher seitens der Jury auch deswegen an den Heimatverein Millingen-Empel gegangen, weil das kommende Jahr gerade für den Ortsteil Millingen ein sehr besonderes Jahr werde. „Millingen feiert seinen 900. Geburtstag“, so Gerwers.

Bereits jetzt würden sich viele Aktionen und Veranstaltungen in Planung befinden, die abermals federführend durch den Heimatverein koordiniert würden. „Sicher kommt die Finanzspritze gerade für die Umsetzung der Jubiläumsveranstaltungen genau zur richtigen Zeit“, sagte Gerwers.

Starker Heimatverein für Bewältigung der Herausforderungen hilfreich und notwendig

Überhaupt stehe Millingen vor großen Veränderungen, gerade mit Blick auf den Ausbau der Betuwe-Linie. Gerwers: „Nicht zuletzt bei dem Auftaktgespräch zur Erstellung des Millinger Dorfentwicklungskonzeptes hat sich gezeigt, dass ein starker Heimatverein, der mit den Bürgern zusammen mit frischen Ideen und Maßnahmen positiv in die Zukunft blickt, für die Bewältigung der Herausforderungen hilfreich und notwendig ist.“

>>Ortsvorsteher und „Sprachrohr von Empel“ verabschiedet

Noch vor seiner offiziellen Verabschiedung als Ortsvorsteher von Empel hatte sich Cornelius Meyboom in der Fragestunde mit der Bitte an den Rat gewandt, doch die Uhr am Bahnhof Empel wieder in Ordnung zu bringen. „Die muss doch dort richtig ticken, der Bahnhof ist unser Aushängeschild“, sagte Meyboom, den Bürgermeister Gerwers danach auch als das „Sprachrohr von Empel“ bezeichnete.

Bei der feierlichen Verabschiedung hob Gerwers die Leistungen des Empelers hervor, der nicht nur u. a. jahrelang im Rat tätig, sondern eben von 1998 bis 2019 auch Ortsvorsteher war. „Cornelius Meyboom hat nie ein Blatt vor den Mund genommen“, sagte Gerwers, um sich für den Ort einzusetzen. Manches Mal auch mit der „Vorschlag-Hammer-Methode“, aber auch mit viel Humor.