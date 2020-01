Rees: Hannelore Paßmann hat schönstes Hochwasser-Foto

Am 31. Januar 1995 erreichte der Rhein am Pegel Rees mit 10,56 Metern und am Pegel Emmerich mit 9,84 Metern – also mit rund sieben Metern über den Mittelwasserständen – seinen letzten Höchststand. Dieses letzte hohe Hochwasser ist somit nun 25 Jahre her. Der Deichverband hatte dazu einen Fotowettbewerb ausgelobt: Das schönste Foto hat Hannelore Paßmann aus Rees eingeschickt.

Die jüngere Generation hat noch kein dramatisches Hochwasser erlebt. „Ein Hochwasser ist zunächst grundsätzlich ein natürliches Ereignis und wird nur dann zur Katastrophe, wenn man sich nicht darauf vorbereitet hat“, weiß Geschäftsführer Holger Friedrich vom Deichverband Bislich-Landesgrenze. Hochwasserschutz und Deichbau seien stetige Aufgaben und müssten immer als Prävention im Voraus hergestellt werden.

Privatleute haben fleißig Fotoalben durchstöbert

Doch neben der Gefahr, die von den Wassermassen ausgeht, ist Hochwasser eben auch beeindruckend. Deshalb hatte der Deichverband dazu aufgerufen, mit Fotos ans Hochwasser von 1995 zu erinnern. Einige Privatleute sind diesem Aufruf gefolgt und haben fleißig Fotoalben durchstöbert. Dem Deichverband wurde reichlich privates Material zur Verfügung gestellt und somit konnten Fotos entlang des Rheins zwischen Rees und Emmerich zusammengetragen werden.

Manche nutzten das Hochwasser für eine Kanu-Fahrt. Foto: [Deichverband/Michael Kleen]

Die Jury wählte das Foto von Hannelore Paßmann aus Rees zu dem schönsten Hochwasserfoto. Ein großformatiger Ausdruck wird der Gewinnerin noch übergeben. Eine große Auswahl der Einsendungen wird auf der Internetseite des Deichverbandes und auf Facebook in einer Galerie und in Form eines Filmes präsentiert: www.dv-bl.de/picturesk.

30 von 45 Deich-Kilometer sind bereits komplett saniert

Der Deichverband hat übrigens von seinen 45 km Deichen bereits über 30 km komplett saniert. Jeder Euro sei gut investiertes Geld, bedenke man doch, dass ein Kilometer Deich zwischen vier bis fünf Millionen Euro kostet, so Friedrich. 1995 kam der Untere Niederrhein mit dem Schrecken davon. Anders sah es bei den niederländischen Nachbarn aus. Dort mussten ganze Ortschaften evakuiert werden.

Neben dem fließenden Rhein wurde auch der steigende Grundwasserstand im Verbandsgebiet des Deichverbandes Bislich-Landesgrenze zu einem Problem. Weite Teile von landwirtschaftlichen Flächen, Wirtschaftswegen und Zufahrten sowie viele Keller liefen voller Wasser. Es dauerte Wochen, bis die Flächen über die vielen Abzugsgräben entwässerten und das Wasser zu den Schöpfwerken abgeleitet wurde.