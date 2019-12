Rees: Halderner Altenheim wurde mit Förderprogramm bedacht

Miteinander und nicht allein, dass möchten heute wohl die meisten Menschen sein. Als jetzt kurz vor Weihnachten die Nachricht eintraf, dass das Alten- und Pflegeheim St. Marien zu den 60 Einrichtungen in NRW zählt, die jemanden einstellen darf, der genau diese Aufgabe in Haldern erfüllen soll, war die Freude riesengroß.

Mit dem, was die Einrichtung bis dato schon geleistet hat, konnte Geschäftsführer Johannes Fockenberg in seiner Antragstellung auf Förderung punkten. Denn schon lange öffnet sich das Haus für das gesamte Dorf. Genau das ist die Mission, die vom Ministerium propagiert wird: Menschen, die nicht in einer Senioreneinrichtung leben, sollen in dieser eine Anlaufstelle finden. „Damit werden Pflegeeinrichtungen fest im Quartiersleben verankert“, erklärte NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann in der Förderprogrammbeschreibung.

Niemand soll sich in die Einsamkeit zurückziehen

„Immer mehr ältere Menschen leben allein. Sie haben oftmals kaum oder sogar gar keine nahen Verwandten mehr. Viele haben das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden und ziehen sich in die Einsamkeit zurück. Das wollen wir verhindern und die Pflegeeinrichtungen ermuntern, sich stärker für die Nachbarschaft zu öffnen.“

Wenn in St. Marien gesungen wird, ist jedermann willkommen. Foto: Norbert Müsch

Es ist ein Pilotprojekt und entspricht dem, was die Heimleitung schon seit Jahren als Konzept „Wir im Dorf“ angeht. Dazu kann St. Marien nun eine pädagogische Fachkraft einstellen, ab Januar mit 20 Stunden in der Woche. Bedingung ist eine pädagogische Qualifikation, zum Beispiel mit Bachelorabschluss, aber es gibt auch vergleichbare Berufsabschlüsse.

Pensionierte Lehrer könnten diese Aufgabe übernehmen

„Ideal fände ich beispielsweise einen pensionierten Lehrer, der für zwei Jahre Senioren begleiten will und ihnen die Teilnahme an Angeboten in unserem Haus ermöglicht, beziehungsweise selbst Kurse leiten kann. Etwa EDV-Schulungen, die Nutzung von Whats App oder Online-Überweisungen, aber auch die Organisation eines Seniorentreffs oder -stammtischs“, nennt Fockenberg Beispiele. Dafür können Räumlichkeiten im Pfarrheim genutzt werden, das Büro des neuen Mitarbeiters wird in der Verwaltung von St. Marien angesiedelt. Qualifizierte Interessenten, die bedarfsgerechte Angebote für Senioren im Dorf entwickeln und etablieren wollen, können sich bei der Heimleitung bewerben.

Auch die Schützen sind willkommene Gäste. Foto: Norbert Müsch

Schon jetzt kommt das Dorf ins Haus, wie zu St. Martin, wenn die Kinder zum Altenheim ziehen, das liebevoll illuminiert wird. Zum Schützenfest marschieren die Schützen im Park auf, es werden im Haus Konzerte, gemeinsames Singen und Schauspiel geboten, die Senioren können gemeinsam backen, sogar getanzt wird in St. Marien.

Im neuen Förderprogramm geht es vorrangig um den einzelnen, der nicht allein in seiner Wohnung verweilen soll, sondern begleitet an die Angebote in St. Marien herangeführt werden soll. Und der – heute noch allein – im kommenden Jahr vielleicht in Gemeinschaft unter vertrauten Menschen den Heiligen Abend erleben darf.