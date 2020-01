Rees: Gesangsbegeisterte stimmen mit Anja Lerch ein

„Morning has broken“ wurde am Anfang von Anjas Singabend im Reeser Bürgerhaus angestimmt. Naja, es war 8 Uhr Abends, aber Stimmung machte das Lied trotzdem, und alle konnten mitsingen, da die Texte auf die Leinwand geworfen wurden.

Im Bürgerhaus Rees ging es musikalisch zu. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services

Alleine auf der Bühne, am Flügel sitzend, brachte die gebürtige Duisburger Sängerin Anja Lerch alle circa 150 Gesangsbegeisterte im Bürgerhaus zum Mitsingen. Die Bandbreite an Musik, die zur Auswahl stand wurde an dem nächsten Song deutlich: „When I‘m 64“ wurde gesungen. Die Seiten des Publikumsraumes im Bürgerhaus waren mit Stühlen gefüllt, auf denen die weniger tanzfreudigen Mitsänger Platz genommen hatten. Die Mitte des Bürgerhauses war mit Stehtischen bestückt, an denen die Menschen standen, die zu fast jedem Lied geklatscht, geschunkelt, mit den Händen gewunken haben oder generell getanzt haben – Bewegung gab es wohin man auch sah.

Auch deutschen Schlager im Repertoire

Diese Bandbreite an Songs wurde im gesamten Verlauf des Abends aufrechterhalten. Anja Lerch hatte die ersten paar Takte von „I follow you deep sea baby“ angeschlagen, und schon sangen die meisten von alleine mit. „Eternal flame“ und „Can‘t help falling in love with you“ vervollständigten fürs erste das englischsprachige Repertoire und wurden gefolgt von „Mendocino“. Bei diesem Hit trennte Anja Lerch die Stimmen, und ließ Männer und Frauen separat singen – die Frauenstimmen überwogen durch Mehrzahl, aber die Männerstimmen überzeugten durch Lautstärke. Ausgelassen und mit viel Gelächter wurde sich an den Händen gefasst und um die Stehtische getanzt.

Gefolgt wurde dieser Hit von dem ebenso beliebten „Ich liebe das Leben“. ,,Die Frauen lieben dieses Lied!‘‘, betonte Anja Lerch und schlug die Akkorde an. Tatsächlich wurde auch hier laut tiriliert und geschmettert. Bei vielen Songs machte sich eine größere Gruppe von Sängern im Publikum durch ihre mehrstimmigen Einschübe bemerkbar: ein Teil des Chors Best Age aus Haldern war gekommen.

„Bei den Songs, die wir kennen, singen wir mehrstimmig mit“, erzählten die Chormitglieder, die zu den begeistertesten Tänzern zählten. Dem Chor war es zu verdanken, dass bei „Country Roads“ der Refrain am Ende doppelt so oft wiederholt. Auch „If paradise is half as nice“ wurde auf „lalala“‘ wiederholt.

Zwei Wünsche wurden erfüllt

Zwei Songwünsche wurden auch erfüllt: es wurde „You raise me up“ gesungen und „Father and son“. Begeistert von den Kindern, die vorne an der Bühne standen, fragte Anja Lerch ein Mädchen wie alt sie sei. Antwort: zehn Jahre. ,,Und was hörst du gerne für Musik?‘‘, fragte Lerch. „Take me on“, war die Antwort. „Aber leider kann ich das nicht spielen“, bedauerte Anja Lerch. Beendet wurde der Abend mit „Another brick in the wall“, das mit Playback gesungen wurde, und währenddessen eine Bilderslideshow mit Fotos von Trump, Putin und Greta Thunberg gezeigt wurde.